«Народная зарядка», творческие концерты и встречи – в Минске проходит марафон молодёжи и студенчества

Последнее воскресенье июня в нашей стране ежегодно отмечается День молодежи и студенчества. А всю эту неделю в Беларуси под вдохновляющим слоганом «Все зависит от нас» будет проходить масштабное мероприятие – Республиканский марафон молодежи и студенчества. Что же происходит в жизни молодых белорусов в эти дни? Рассказали наши гости.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юлия Зинкевич, начальник Республиканского молодежного центра «Республиканский институт высшей школы» и Егор Подоляк, главный специалист одела общественно-массовой работы и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Давайте подробнее про марафон. Был дан старт марафону вчера в Минске, в столице. Выбрана локация хорошая – студенческая деревня. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в эти дни?