«Народная зарядка», творческие концерты и встречи – в Минске проходит марафон молодёжи и студенчества

Последнее воскресенье июня в нашей стране ежегодно отмечается День молодежи и студенчества. А всю эту неделю в Беларуси под вдохновляющим слоганом «Все зависит от нас» будет проходить масштабное мероприятие – Республиканский марафон молодежи и студенчества. Что же происходит в жизни молодых белорусов в эти дни? Рассказали наши гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юлия Зинкевич, начальник Республиканского молодежного центра «Республиканский институт высшей школы» и Егор Подоляк, главный специалист одела общественно-массовой работы и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Давайте подробнее про марафон. Был дан старт марафону вчера в Минске, в столице. Выбрана локация хорошая – студенческая деревня. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в эти дни?
Юлия Зинкевич, начальник Республиканского молодежного центра «Республиканский институт высшей школы»:
Марафон молодежи и студенчества у нас ежегодно проходит, но в таком формате это впервые. Этот лозунг «Все зависит от нас» тоже был выбран неслучайно, это из рабочей тетрадки нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко, мы решили, что под таким слоганом должен пройти такой марафон. Этот марафон объединяет в себя все те направления, чем живет молодежь. Это спорт, творчество, наука, патриотизм, экологическое воспитание. Каждый день у нас проходит каждое направление под определенным слоганом. Мы старт дали в Минске. Это было действительно очень ярко. У нас проходила и «Народная зарядка», и творческие концерты, тематические встречи. Но все закончилось большой дискотекой в студенческой деревне.
Егор Подоляк, главный специалист одела общественно-массовой работы и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Город Минск вчера принял эстафету начала Республиканского марафона молодежи и студенчества. Мы благодарны, что нам выделили целый день, дали возможность стартануть по-молодежному.
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