Можно ли перенести отпуск, если не успеваешь по графику?

Новости Беларуси. Как сместить сроки отдыха, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ирина Шеляева, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

Работник уходит в отпуск согласно графику отпусков, который ежегодно должен быть утверждён до 5 января каждого года. Наниматель обязан за 15 дней уведомить работника о дне начала отпуска.

Илона Волынец, СТВ:

А, если по графику не получается пойти? Передумал работник. Что тогда?

Вадим Григорьев, практикующий консультант в области трудовых отношений и оплаты труда:

Если наниматель видит, что он имеет возможность предоставить отпуск, он не пересекается с другими работниками, наниматель успевает выплатить средний заработок за время трудового отпуска – в этом случае наниматель может пойти навстречу и предоставить работнику отпуск, в соответствии с заявлением.