Должны ли студенту оплачивать на работе отпуск на сессию?

Новости Беларуси. Вопрос от телезрителя программы «Открытый разговор».

Ирина Шеляева, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

По направлению ли этот студент учится? Если же он направлен нанимателем на учёбу, всё оговаривается в договоре. Если же работник самостоятельно поступил, то есть, за свои собственные средства, естественно, здесь наниматель имеет право предоставить отпуск, но не обязан.