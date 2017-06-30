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Отказ от отпуска выпускника: положена ли компенсация?

30 июня 2017 18:39
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Новости Беларуси. Помимо трудового отпуска, есть социальный: по беременности и родам, по уходу за детьми, в связи с обучением. Есть такое понятие «Отпуск выпускника». Если по окончании учебы молодой специалист не хочет отдыхать, а готов сразу приступить к работе, может ли он претендовать на денежную компенсацию, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ирина Шеляева, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:
Может, конечно. Он может сразу приступить к работе и независимо от того, что он отказался от этого отпуска, ему выплатят компенсацию за отпуск.

Илона Волынец, СТВ:
А какой размер этой компенсации?

Ирина Шеляева:
В размере стипендии.

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# общество # Трудовые отношения

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