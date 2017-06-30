Прямой эфир

«Наниматель обязан выгнать работника в отпуск»: 4 года без отдыха проработала гомельчанка

30 июня 2017 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вопрос от телезрителя программы «Открытый разговор».

Вероника, Гомель:
За 4 года работы ни разу не ходила в отпуск. Наниматель отказывается выплачивать компенсацию. Правомерно ли он поступает?

Вадим Григорьев, практикующий консультант в области трудовых отношений и оплаты труда:
Уже из самого вопроса видно, что наниматель допускает строгое нарушение законодательства о труде.

Он 4 года не предоставлял работнику отпуск.

Илона Волынец, СТВ:
Может, работник такой трудоголик?

Вадим Григорьев:
Может быть, и работник такой трудоголик. Но предоставление отпуска в Республике Беларусь – это обязанность нанимателя, а не право работника. Наниматель обязан выгнать работника в отпуск, чтобы тот отдохнул, восстановил собственные силы и с новыми силами приступил к трудовому процессу.

Как уйти в отпуск правильно: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения

Другие новости рубрики

Все новости
Должны ли студенту оплачивать на работе отпуск на сессию?
30 июня 2017 18:39

Должны ли студенту оплачивать на работе отпуск на сессию?

Отказ от отпуска выпускника: положена ли компенсация?
30 июня 2017 18:39

Отказ от отпуска выпускника: положена ли компенсация?

Как рассчитывают отпускные?
30 июня 2017 18:38

Как рассчитывают отпускные?