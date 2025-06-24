Маршрут, который объединяет поколения! «Поезд Памяти» прибыл в город-герой Минск

Маршрут, который объединяет поколения. «Поезд Памяти» прибыл сегодня, 24 июня, в город-герой Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 талантливых школьников прибыли в белорусскую столицу из Гродно. Каждый город в маршруте – символ мужества и героического сопротивления в годы Великой Отечественной войны. К истории Минска, который был почти полностью разрушен, но продолжал борьбу, сегодня прикоснуться участники проекта. Для них подготовлена насыщенная программа. Пассажиры уникального поезда посетят знаковые места, чтобы отдать дань памяти защитникам отечества и освободителям города.

Олег Артемков, участник проекта «Поезд Памяти»: Меня впечатлили два города. Это были Брест и Гродно. Это невероятная архитектура. Конечно же, и исторические моменты. Мы посетили концерт-реквием в Брестской крепости. Это настолько захватывает дух. А потом была реконструкция. Взрывы пугали. И даже страшно представить, что это пережили наши предки. Поэтому наш проект и нацелен на то, чтобы помнить их подвиг. От Минска я ожидаю многое. Это для меня второй дом, так как я из Гомеля и часто езжу в Минск. Конкурсы, мероприятия. Очень люблю Минск и хочу еще раз его вновь посетить.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Конечно, для ребят мы подготовили посещение знаковых мест. Ребята побывают в Хатыни. На площади Победы пройдет митинг-реквием с возложением цветов. Ребята побывают в символе города Минска – в Национальной библиотеке. Посетят образовательный центр МЧС, пообщаются. Будет обзорная экскурсия по нашему городу. В общем, рассчитываем на то, что ребятам понравится, а самое главное, что они эти эмоции, впечатления о нашем героическом городе, память о Великой Отечественной войне, которую мы храним, увезут с собой.

«Поезд Памяти» отправляется в путь уже в четвертый раз. Этот проект инициировали спикеры парламентов Беларуси и России. За две недели ребята посетят 15 городов Союзного государства: 8 белорусских и 7 российских.