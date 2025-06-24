СК России: теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и совершён в интересах Киева

Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным ведомства, все было спланировано и совершено в интересах Киева с целью дестабилизации политической ситуации в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, теракт в концертном зале произошел в марте 2024 года. В здание ворвались боевики и открыли огонь по гражданскому населению, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, более 600 получили ранения. Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено в суд. Также удалось предотвратить запланированный этими же лицами теракт в Каспийске. Следствие установило, что подготовка к нему велась из-за рубежа за несколько месяцев до совершения.