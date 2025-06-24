В Беларуси вышел указ, разрешающий приобретать в собственность арендное жильё

Яркое свидетельство социально-ориентированной политики государства: указ Президента позволил гражданам приобретать в собственность арендное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из наиболее доступных вариантов для улучшения жилищных условий, а также важный инструмент для обеспечения мобильности рабочей силы, роста активности населения и развития экономики. Возможность перевода в собственность арендного жилья – эту тему давно обсуждали в обществе. Четко и понятно отрегулировать все положения: где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье – такую задачу перед правительством ставил Президент Александр Лукашенко на недавнем совещании. И вот документ подписан. Гражданам наиболее востребованных профессий будет предоставляться право выкупа в собственность арендного жилья в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек (кроме Минского района).

Надежда Якушова, заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Указ направлен на расширение социально-правовой гарантии гражданам, наиболее востребованных профессий, в части предоставления права на приобретение в собственность занимаемых ими жилых помещений при наличии определенных условий. Такими условиями являются: нахождение на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, наличие стажа работы в организации, предоставившей жилые помещения, либо ходатайствовавших о предоставлении жилого помещения не менее 10 лет. Такие же 10 лет потребуются и чтобы гражданин проживал в этом жилом помещении, то есть наличие права владения и пользования данным жилым помещением. Необходимыми условиями будут являться и отсутствие в данном населенном пункте жилых помещений в собственности нанимателя и членов его семьи, а также не использование им либо членами его семьи государственной поддержки на строительство, либо приобретение жилых помещений. Арендное жилье может быть продано гражданину в рассрочку на 15 лет при условии внесения 10 % сразу. То есть первоначальный взнос.

Предоставление арендных квадратных метров, как показывает практика, одна из самых действенных и эффективных мер для закрепляемости кадров. Не работу возле дома, а дом возле работы – такое решение год назад приняла семья Радевичей. Супруги сменили городскую прописку на сельскую. А возможность выкупа предоставленного им дома хозяйством рассматривают как весомое подспорье для надежного будущего.