Будапешт намерен помешать интеграции Украины на саммитах НАТО и ЕС. Открыто о планах Венгрии заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан. Политик отметил, что хочет мира и безопасности, поэтому теплые отношения Киева и западных элит не в интересах Венгрии. Они несут лишь войну и финансовый хаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, членство Украины в НАТО создаст прямую угрозу боевых действий из-за принципа коллективной обороны, закрепленного в уставе Альянса. Орбан не хочет такой жизни для своей страны и народа, поэтому заявил о необходимости не допустить «любых шагов в этом направлении». Сегодня от коллективного Запада осталось одно название, а яблоком раздора во многом стал именно Киев: желающие затянуть украинский конфликт продолжают финансовую поддержку режима Зеленского, а те, кто по-настоящему хочет мира, предпринимают реальные усилия для его достижения. Напомним, саммит НАТО стартует уже сегодня, 24 июня, в Гааге.