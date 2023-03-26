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Правильное выращивание цветов из семян – что самое важное и когда начать?

26 марта 2023 07:14
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Март – горячая пора для цветоводов. Фронт работ намечается немаленький. Начать стоит с подкормки многолетних цветочных культур, которые зимовали в открытом грунте, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Правильное выращивание цветов из семян – что самое важное и когда начать?-1

Растения нужно подкормить минеральными удобрениями – их разбрасывают по поверхности клумбы. С тающим снегом они поступят в почву и равномерно распределятся в корневой зоне растений. В марте сеют на рассаду цветы с длинным вегетационным периодом: эхинацею, вербену, гвоздику травянку, львиный зев, флокс однолетний. Астру высевают в простерилизованный грунт и периодически поливают слабым раствором марганцовки. Розы и другие многолетние цветы, укрытые на зиму, продолжают проветривать в солнечные дни, постепенно приучая растения к открытому воздуху. Окончательно снимают укрывной материал, когда минует риск подмерзания кустов.  

Правильное выращивание цветов из семян – что самое важное и когда начать?-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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