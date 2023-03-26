Март – горячая пора для цветоводов. Фронт работ намечается немаленький. Начать стоит с подкормки многолетних цветочных культур, которые зимовали в открытом грунте, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Растения нужно подкормить минеральными удобрениями – их разбрасывают по поверхности клумбы. С тающим снегом они поступят в почву и равномерно распределятся в корневой зоне растений. В марте сеют на рассаду цветы с длинным вегетационным периодом: эхинацею, вербену, гвоздику травянку, львиный зев, флокс однолетний. Астру высевают в простерилизованный грунт и периодически поливают слабым раствором марганцовки. Розы и другие многолетние цветы, укрытые на зиму, продолжают проветривать в солнечные дни, постепенно приучая растения к открытому воздуху. Окончательно снимают укрывной материал, когда минует риск подмерзания кустов.