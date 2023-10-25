Билет в один конец. Латвия опередила Литву и Польшу по количеству смертей беженцев на границе

Польские силовики переломали ноги двум мигрантам и выбросили их в Беларусь. Это самый свежий случай. А сколько таких уже было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео без цензуры смотрите в нашем Telegram-канале. Пострадавшими оказались двое беженцев из Афганистана и Бангладеша. Они рассказали, что обратились к польским пограничникам за помощью, а те их избили, распылили в глаза перцовый баллончик и сломали ноги. После довезли до границы с Беларусью и выбросили через калитку для животных. Граница с ЕС давно уже стала для многих дорогой смерти. Но бесспорно рано или поздно европейские политики ответят за каждую смерть.

Нюрнбергский процесс. Самое громкое судебное разбирательство в истории. Это первый международный суд, который вынес официальный приговор пособникам геноцида. Решение о судьбе тех, кто мучил и убивал невинных за цвет кожи, вероисповедание и другие отличительные черты, было принято 77 лет назад. К сожалению, сегодня в отдельных странах вновь прибегают к системе стратификации.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Белорусские пограничники обнаружили тела двух иностранцев, мужчины и женщины. На пути к лучшей жизни беженцы столкнулись с преградой – бесчеловечным подходом властей Латвии к решению миграционного кризиса и жестокостью вооруженных наемников на границе. Плата за желание попасть в Европу – человеческая жизнь. Такой тариф организовали наемники в форме, организовавшие пропускную систему в свою страну по цвету кожи, вероисповеданию и прочим системам стратификации, построенную на принципах нацизма.

В поисках лучшей жизни, к слову, обещанной когда-то европейскими политиками, мигранты бегут из горячих точек на карте в такую демократичную Европу. Но вместо гостеприимства – издевательства, унижения, побои. И все чаще избивают до смерти.

Преступления против человечности стали привычным делом для польских силовиков и таких же жестоких их прибалтийских коллег. Граница с ЕС для многих стала дорогой смерти. Сегодня мы открыто можем говорить только о тех, случаях, которые зафиксированы белорусской стороной. Сколько жизней оборвано по ту сторону границы, можно только догадываться.