В Беларуси усилят работу по поиску незаконно хранящегося оружия

Новости Беларуси. Правоохранители усилят работу по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 4 октября МВД Беларуси начинает спецмероприятие «Арсенал». Операция проводится в первую очередь в целях безопасности. Главная задача – вывести из нелегального оборота оружие и боеприпасы, не допустить возможных преступлений. Еще раз проверят и владельцев учетного оружия.

Дмитрий Язепчик, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

Будет осуществляться проверка владельцев оружия по месту жительства. Обращаю внимание, что оружие должно храниться по месту проживания в металлическом сейфе, исключающем доступ посторонних лиц. С целью безопасности его хранения, а также исключения предпосылок для хищения оружия всем владельцам оружия рекомендуем подключение охранной сигнализации.