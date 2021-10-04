В Беларуси усилят работу по поиску незаконно хранящегося оружия
Новости Беларуси. Правоохранители усилят работу по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 4 октября МВД Беларуси начинает спецмероприятие «Арсенал». Операция проводится в первую очередь в целях безопасности. Главная задача – вывести из нелегального оборота оружие и боеприпасы, не допустить возможных преступлений. Еще раз проверят и владельцев учетного оружия.
Дмитрий Язепчик, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:
Будет осуществляться проверка владельцев оружия по месту жительства. Обращаю внимание, что оружие должно храниться по месту проживания в металлическом сейфе, исключающем доступ посторонних лиц. С целью безопасности его хранения, а также исключения предпосылок для хищения оружия всем владельцам оружия рекомендуем подключение охранной сигнализации.
Владельцам нелегальных арсеналов напоминают, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств установлена уголовная ответственность. Наказание серьезное – до 12 лет лишения свободы. В течение пяти дней опасные предметы можно сдать добровольно, без привлечения к ответственности.