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В белорусском парламенте открывается осенняя сессия

04 октября 2021 06:55
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Новости Беларуси. Парламентарии примут решение по соглашению между Беларусью и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект о его приостановке был подготовлен в качестве ответных мер на недружественные действия со стороны ЕС. 4 октября законодатели будут решать, приостановить действие договора или нет.  

В белорусском парламенте открывается осенняя сессия-1

Это лишь один документ из целого пакета, подготовленного к обсуждению на осенней сессии в парламенте. Новый законотворческий сезон открывается 4 октября. В Палате представителей в первый день намерены рассмотреть сразу несколько законопроектов. В частности, будут обсуждаться изменения в Уголовный кодекс Беларуси.  

Из важных вопросов и законопроект «Об изменении Конституции», а также нововведения в закон по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов. Повесткой первого заседания предусмотрена и ратификация нескольких международных договоров. Запланированы обсуждения вопросов, касающихся декретов Президента.

Одновременно с депутатами работу в рамках осенней сессии начнут 4 октября и сенаторы.  

# Парламент Беларуси # общество # Фотофакт

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