Отправляетесь в путешествие вместе с питомцем? Вот что вам нужно знать о перевозке животных

Путешествовать хорошо. А вот отправляться вслед за приключениями в паре с любимым питомцем куда лучше. Когда душа жаждет новых открытий, а оставлять пушистого друга в одиночестве уж никак не хочется, взять четвероногого любимца с собой – всегда хорошая идея. Прежде, чем уходить в отрыв, тщательно изучите правила перевоза домашних животных.

Если в планах экскурсия по городу, а машины нет, расстраиваться рано: с кошкой или собакой разрешена прогулка на общественном транспорте, но только при соблюдении определенных условий.

Александр Костюкевич, юрист:

Граждане имеют право в нашем общественном транспорте провозить мелких домашних животных, но при условии, что они находятся в клетке, в ящике, в мешке, в сумке-переноске с водонепроницаемым абсорбирующим дном. Нужно позаботиться, чтобы в наличии был или жетон, или регистрационное удостоверение с отметкой ветеринара о проведении вакцинации от бешенства. Если у нас крупная собака (высота в холке 50 сантиметров и выше), то можно перевозить нерегулярно в пассажирском транспорте или в автомобилях такси. Что касается нерегулярного транспорта, то это возможно только при согласии перевозчика при соблюдении определенных норм. Также собака должна быть в наморднике и на коротком поводке. Могут перевозить лица, достигшие 16-летнего возраста. Если порода собаки потенциально опасная, то только совершеннолетние. В автомобилях такси не требуется согласие таксиста, возможно бесплатно провозить собаку-поводыря лицам с инвалидностью по зрению.

А вот если ваши осенние каникулы предполагают дальние поездки и без железнодорожной романтики никак не обойтись, помните, мелких домашних животных можно брать в путешествие в счет ручной клади бесплатно. Но для этого необходимо уложить пушистого друга в переноску с непромокаемым дном. Ее размер не должен превышать двухсот сантиметров в трех измерениях: длина, ширина и высота.