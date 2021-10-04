Отправляетесь в путешествие вместе с питомцем? Вот что вам нужно знать о перевозке животных
Путешествовать хорошо. А вот отправляться вслед за приключениями в паре с любимым питомцем куда лучше. Когда душа жаждет новых открытий, а оставлять пушистого друга в одиночестве уж никак не хочется, взять четвероногого любимца с собой – всегда хорошая идея. Прежде, чем уходить в отрыв, тщательно изучите правила перевоза домашних животных.
Если в планах экскурсия по городу, а машины нет, расстраиваться рано: с кошкой или собакой разрешена прогулка на общественном транспорте, но только при соблюдении определенных условий.
Александр Костюкевич, юрист:
Граждане имеют право в нашем общественном транспорте провозить мелких домашних животных, но при условии, что они находятся в клетке, в ящике, в мешке, в сумке-переноске с водонепроницаемым абсорбирующим дном. Нужно позаботиться, чтобы в наличии был или жетон, или регистрационное удостоверение с отметкой ветеринара о проведении вакцинации от бешенства. Если у нас крупная собака (высота в холке 50 сантиметров и выше), то можно перевозить нерегулярно в пассажирском транспорте или в автомобилях такси. Что касается нерегулярного транспорта, то это возможно только при согласии перевозчика при соблюдении определенных норм. Также собака должна быть в наморднике и на коротком поводке. Могут перевозить лица, достигшие 16-летнего возраста. Если порода собаки потенциально опасная, то только совершеннолетние. В автомобилях такси не требуется согласие таксиста, возможно бесплатно провозить собаку-поводыря лицам с инвалидностью по зрению.
А вот если ваши осенние каникулы предполагают дальние поездки и без железнодорожной романтики никак не обойтись, помните, мелких домашних животных можно брать в путешествие в счет ручной клади бесплатно. Но для этого необходимо уложить пушистого друга в переноску с непромокаемым дном. Ее размер не должен превышать двухсот сантиметров в трех измерениях: длина, ширина и высота.
Наталья Чугунова, заведующая билетными кассами Белорусской железной дороги:
Если собака крупных пород, которая не помещается в переноску, тогда она провозится в отдельном купе. Намордник, поводок, сопровождающие не младше 18 лет с оплатой всех мест в купе по полному тарифу. Разрешено в одном вагоне провозить только две собаки в купе, если большее число, то заказывается спецвагон. На собачку с собой нужно еще иметь обязательно ветеринарное свидетельство, справка, что собака привита и здорова на момент поездки, если такой справки нет, то в ветпаспорте ставится специальная отметка доктором.
При отсутствии необходимых документов долгожданный вояж может закончиться, так и не начавшись.