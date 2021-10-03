«Школа не имеет права собирать деньги с родителей». Мнение Игоря Карпенко о поборах и подарках для учителей

Ольга Коршун, ведущая: Еще один вопрос в топе у родителей. Деньги на какие-то дополнительные услуги, которые школа собирает с родителей. Как вы относитесь к этому опыту?

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь: Школа не должна и не имеет права собирать какие-либо деньги с родителей. Мы четко прописали это нормативными актами. И вообще, это не дело родительских комитетов – заниматься вопросами каких-то там сборов. Мы четко распределили полномочия. Есть попечительские советы – это их функция находить возможность привлекать какие-то спонсорские средства на нужды школы. Это сугубо добровольный процесс. Если кто-то хочет оказать помощь школе, то для этого есть расчетные счета, если не у школы, то есть у отдела образования с пометкой для такой-то школы. Он может перечислить и так далее. Я категорически не допускаю и не разрешаю, чтобы называли какие-то суммы, требовали. Категорически против того, чтобы в это вовлекали классных руководителей, педагогов. К сожалению, есть такие моменты, бывают на местах. Иногда приходится с этим серьезно разбираться. Но если родительский комитет хочет организовать какую-то поездку школьников куда-то на экскурсию, у школы таких денег нет сегодня, и они с классным руководителем определились, это другой аспект. Это для школьников, это с родителями, это вместе с классным руководителем. Здесь функция классного руководителя как педагога, который участвует в организации этого процесса. Но ни в коем случае классный руководитель не должен собирать эти деньги, не должен держать эти деньги.

Ольга Коршун:

А как вы относитесь к подаркам на День учителя? Я помню, что я в школе максимум букет цветов из маминого огорода носила. А сейчас это прямо отдельное мероприятие.

Игорь Карпенко:

Вы же понимаете, что это инициатива определенных родителей. Причем даже не всех родителей, а иногда одного или нескольких наиболее активных родителей, которые эту инициативу проявляют. Могут даже в отсутствии классного руководителя, при этом навязчиво определяют, что нужно что-то подарить, купить на День учителя. При этом вроде все покивали головой, но как только разошлись, начинаются возмущенные цитаты, посты в социальных сетях.

Ольга Коршун:

Складывается впечатление, как будто это от школы инициатива.