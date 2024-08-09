Как стресс провоцирует людей на неблаговидные поступки? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Принято считать, что друг познается в беде, герой проявляется в битве, а честный человек обычно заметен в уплате долга. Иными словами, никакие слова людей про самих себя не говорят о них столько, сколько дает понять ситуация и поступки. Личность, как правило, многогранна. И один и тот же человек, попадая в различный контекст, может проявлять себя очень по-разному. Например, оставаться честным и поступать благородно гораздо проще в благоприятных условиях, чем сохранить те же качества личности, оказавшись в стрессе.

В связи с этой психологической закономерностью, желая спровоцировать кого-либо на неблаговидные поступки, порой преднамеренно повышают градус тревоги. Потому как общий уровень напряжения нередко становится для людей соблазном к тем формам поведения, которые до того не были наблюдаемы. И определенная часть непременно окажется склонной к предательству, малодушию и подлым способам выживания в новых условиях.

О подобного типа искушениях Александр Лукашенко напомнил при встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел СНГ. Ведь с учетом занимаемых должностей, от принятых решений этих людей может зависеть ход истории Беларуси и отношений с союзниками. «Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития», – сказал Президент.