Как стресс провоцирует людей на неблаговидные поступки? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Принято считать, что друг познается в беде, герой проявляется в битве, а честный человек обычно заметен в уплате долга. Иными словами, никакие слова людей про самих себя не говорят о них столько, сколько дает понять ситуация и поступки. Личность, как правило, многогранна. И один и тот же человек, попадая в различный контекст, может проявлять себя очень по-разному. Например, оставаться честным и поступать благородно гораздо проще в благоприятных условиях, чем сохранить те же качества личности, оказавшись в стрессе.
В связи с этой психологической закономерностью, желая спровоцировать кого-либо на неблаговидные поступки, порой преднамеренно повышают градус тревоги. Потому как общий уровень напряжения нередко становится для людей соблазном к тем формам поведения, которые до того не были наблюдаемы. И определенная часть непременно окажется склонной к предательству, малодушию и подлым способам выживания в новых условиях.
О подобного типа искушениях Александр Лукашенко напомнил при встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел СНГ. Ведь с учетом занимаемых должностей, от принятых решений этих людей может зависеть ход истории Беларуси и отношений с союзниками. «Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития», – сказал Президент.
Алена Дзиодзина:
В то же время, согласно закономерностям поведения в коллективе, где по разным причинам кого-либо отвергают, остальные участники склонны их сторониться. Даже при относительной благосклонности и нейтральности. Потому как становится слишком тревожно, что за доброе отношение к отвергаемым, можно и самому, например, стать отверженным. За компанию.
Однако, вот так, считает наш Президент, поступать и не стоит: «Некоторые считают, что от России надо держаться подальше (прим. автора), так как она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду. Не делайте этого», – призвал глава государства Совет министров внутренних дел. Ведь согласно той же динамике в коллективах, измененный контекст может перетасовать отношения по-другому. В то время как нравственный аспект все равно остается. Но вместе с накопленной исторической памятью отношений друг с другом.
Как говорится, не плюй в колодец! Тем более, если изначально чувствовал, что плевать-то не стоило. Однако поступить по-своему не хватило мужества. Хотя руководящая должность этого требует. И на сегодняшний день – особенно.
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