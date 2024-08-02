«Взмутить народ и вывести «разогретых» людей на улицы». Алёна Дзиодзина о давлении США на Венесуэлу
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Еще недавно во время делового визита белорусской делегации в Венесуэлу вице-президент Делси Родригес отмечала, что помимо укрепляющихся торгово-экономических отношений наши страны объединяют условия серьезного внешнего давления.
«И это происходит по причине того, что мы не подчиняемся гегемонии внешних сил. Венесуэла сегодня противостоит Соединенным Штатам Америки. И даже с точки зрения человечности, речь идет о политической диктатуре, которую против нас развязали», – подчеркнула тогда представитель Венесуэлы при официальной встрече в Каракасе.
Деловой визит белорусской делегации происходил накануне президентских выборов. И на сегодня, когда голосование уже состоялось, мы наблюдаем новый виток давления на венесуэльцев. Речь идет о попытках усомниться в полученных результатах, взмутить народ и вывести «разогретых» людей на улицы. В целом, как по лекалу того, что пробовали применить в Беларуси после выборов Президента. Характерная системность в подобных случаях дает основания полагать, что происходящее неслучайно. В то время как наблюдаемое злорадство может указать на конкретных заинтересантов.
Алена Дзиодзина:
В этом смысле на себя обращает внимание заявление представителя США – Энтони Блинкена, который публично сообщил о «восхищении Штатов мужеством бунтующих венесуэльцев» в их стремлении к демократичному строю. Хотя точнее было бы сказать, что речь идет лишь про часть населения данной страны. Однако едва ли эта неточность в исполнении Блинкена – оговорка. Ведь на подсознательном уровне сообщение слышится так, что якобы возмущено большинство граждан Венесуэлы. А этот нюанс в риторике как бы «приглашает» к бунту и остальных.
Но еще более цинично заявления Блинкена звучат в контексте миграционного кризиса, который США сами же спровоцировали. Через санкции, разумеется. При проверке истоков проблемных вопросов Венесуэлы эта связь очевидна. Занимательный факт, что часть населения Венесуэлы мигрировала в Америку. Но и там правительство США лишь продолжило демонстративно сочувствовать, создавая новую порцию испытаний для беженцев.
И в результате подобной политики Белого дома проблема нелегальной миграции переброшена в отдельные регионы Штатов. Зачастую «республиканские». Однако на попытки местных властей привлечь внимание правительства США к проблеме Белый Дом не спешит помогать. По факту. Такая вот демократия в действии.
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