«Взмутить народ и вывести «разогретых» людей на улицы». Алёна Дзиодзина о давлении США на Венесуэлу

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Еще недавно во время делового визита белорусской делегации в Венесуэлу вице-президент Делси Родригес отмечала, что помимо укрепляющихся торгово-экономических отношений наши страны объединяют условия серьезного внешнего давления.

«И это происходит по причине того, что мы не подчиняемся гегемонии внешних сил. Венесуэла сегодня противостоит Соединенным Штатам Америки. И даже с точки зрения человечности, речь идет о политической диктатуре, которую против нас развязали», – подчеркнула тогда представитель Венесуэлы при официальной встрече в Каракасе.

Деловой визит белорусской делегации происходил накануне президентских выборов. И на сегодня, когда голосование уже состоялось, мы наблюдаем новый виток давления на венесуэльцев. Речь идет о попытках усомниться в полученных результатах, взмутить народ и вывести «разогретых» людей на улицы. В целом, как по лекалу того, что пробовали применить в Беларуси после выборов Президента. Характерная системность в подобных случаях дает основания полагать, что происходящее неслучайно. В то время как наблюдаемое злорадство может указать на конкретных заинтересантов.