Президент Беларуси поздравил народ и Президента Сингапура с Днём Независимости

Беларусь заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Сингапур в разных сферах – это отметил Александр Лукашенко в своем поздравлении с Днем Независимости Президенту Сингапура и всем его жителям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обратил внимание, что наши страны связывают многолетние отношения дружбы и доверия, стремление к сохранению и укреплению независимости, устойчивого развития, повышению роли малых и средних государств на международной арене. История суверенного Сингапура ярко свидетельствует о том, что в современном мире влияние и значимость государства определяются не только и не столько его размерами, географическим положением, наличием природных ресурсов, сколько силой духа и трудолюбием его народа – отметил Президент. Также он пожелал лидеру Сингапура и его близким здоровья и счастья, а жителям страны – процветания.