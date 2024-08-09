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Президент Беларуси поздравил народ и Президента Сингапура с Днём Независимости

09 августа 2024 08:19
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Беларусь заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Сингапур в разных сферах – это отметил Александр Лукашенко в своем поздравлении с Днем Независимости Президенту Сингапура и всем его жителям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил народ и Президента Сингапура с Днём Независимости-1

Глава государства обратил внимание, что наши страны связывают многолетние отношения дружбы и доверия, стремление к сохранению и укреплению независимости, устойчивого развития, повышению роли малых и средних государств на международной арене. История суверенного Сингапура ярко свидетельствует о том, что в современном мире влияние и значимость государства определяются не только и не столько его размерами, географическим положением, наличием природных ресурсов, сколько силой духа и трудолюбием его народа – отметил Президент. Также он пожелал лидеру Сингапура и его близким здоровья и счастья, а жителям страны – процветания.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко

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