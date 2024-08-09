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Многодетные семьи Беларуси получают материальную помощь на подготовку к новому учебному году

09 августа 2024 08:59
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Многодетные семьи Беларуси получают материальную помощь на подготовку к новому учебному году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетные семьи Беларуси получают материальную помощь на подготовку к новому учебному году-1

Единовременная выплата составляет почти 130 рублей на каждого учащегося. Она предоставляется вне зависимости от дохода. Кроме этого, предусмотрена адресная социальная помощь и выплаты по месту работы. Традиционно к 1 сентября по всей стране организованы благотворительные акции, чтобы поддержать родителей учеников.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество

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