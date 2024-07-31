На чувства людей всё равно! Психолог о реакции пресс-секретаря Белого дома на выход Байдена из гонки

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Сколько бы ни рассуждал политик о таких ценностях, как доброта, человеколюбие и эмпатийность, прямым показателем обладания данными качествами будет его поведение. Как говорится в Священном Писании, по делам их узнаете их. Ведь, например, едва ли можно пронаблюдать проявление альтруизма в грубости при контакте с людьми или небрежности к их интересам и чувствам. В то время как неравнодушие и способность коммуницировать достаточно сложно рассмотреть в избегании контактов политика со своим народом.
Уже ни для кого не секрет, что нынешний президент США Джозеф Байден после дебатов с Дональдом Трампом снялся с предвыборной гонки. По официальной версии Белого дома, решение никак не связано с состоянием здоровья американского лидера. Однако, согласно статистическим данным, полученным CBS News, 72 % опрошенных респондентов все равно обеспокоены тем, как себя чувствует Байден и сможет ли он исполнять свои полномочия до окончания срока.
С учетом того, как потерянно президент США выглядел на дебатах, основания для волнений американцев вполне адекватные. И абсолютно не удивительно, что население Штатов хотело бы разузнать подробности. Не стоит задачи упрекать Джо Байдена за то, что он недостаточно контактирует с населением. Все же не стоит забывать, что человек пребывает в почтенном возрасте и контакты с расширенной публикой, возможно, уже тяжелы для него.
Алена Дзиодзина:
Однако у президента Америки есть пресс-секретарь, который является официальным представителем как Белого дома, так и самого Джозефа Байдена. Эту должность в Соединенных Штатах занимает Карин Жан-Пьер. И, что характерно для этого статуса на высочайшем уровне, общение с журналистами от лица государства является одной из основных рабочих задач Жан-Пьер, в то время как контакты со СМИ выступают своего рода мостиком между американским обществом и правительством.
Однако устами Карин Жан-Пьер весьма показательно опоры у мостика дали сбои. Когда в процессе пресс-конференции на вопрос журналиста про озабоченность граждан здоровьем Байдена Карин Жан-Пьер с раздражением заявила следующее: «Вы провели опрос, я провела опрос. Я не собираюсь комментировать результаты каждого опроса! Я просто не буду этого делать и все!»
С точки зрения ее должности, реакция очень странная и должна бы настораживать граждан, потому как в определенном смысле наглядно демонстрирует американскому обществу, что демократичному представителю самого демократичного Белого дома на чувства обычных людей стало как-то все равно. И, к слову, уже давно...
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