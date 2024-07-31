На чувства людей всё равно! Психолог о реакции пресс-секретаря Белого дома на выход Байдена из гонки

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Сколько бы ни рассуждал политик о таких ценностях, как доброта, человеколюбие и эмпатийность, прямым показателем обладания данными качествами будет его поведение. Как говорится в Священном Писании, по делам их узнаете их. Ведь, например, едва ли можно пронаблюдать проявление альтруизма в грубости при контакте с людьми или небрежности к их интересам и чувствам. В то время как неравнодушие и способность коммуницировать достаточно сложно рассмотреть в избегании контактов политика со своим народом.

Уже ни для кого не секрет, что нынешний президент США Джозеф Байден после дебатов с Дональдом Трампом снялся с предвыборной гонки. По официальной версии Белого дома, решение никак не связано с состоянием здоровья американского лидера. Однако, согласно статистическим данным, полученным CBS News, 72 % опрошенных респондентов все равно обеспокоены тем, как себя чувствует Байден и сможет ли он исполнять свои полномочия до окончания срока.

С учетом того, как потерянно президент США выглядел на дебатах, основания для волнений американцев вполне адекватные. И абсолютно не удивительно, что население Штатов хотело бы разузнать подробности. Не стоит задачи упрекать Джо Байдена за то, что он недостаточно контактирует с населением. Все же не стоит забывать, что человек пребывает в почтенном возрасте и контакты с расширенной публикой, возможно, уже тяжелы для него.