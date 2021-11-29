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Могут ли белорусские вирусологи выявлять новый штамм коронавируса «Омикрон» и защитят ли от него вакцины?

29 ноября 2021 15:21
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Новости Беларуси. Белорусские эксперты-вирусологи, которые работают с различными штаммами вирусов в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, обеспечены всем необходимым оборудованием для поиска новой мутации коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Могут ли белорусские вирусологи выявлять новый штамм коронавируса «Омикрон» и защитят ли от него вакцины?-1

Сейчас идет проверка биоматериалов от пациентов, прибывших из-за рубежа, с целью повышения вероятности обнаружения варианта «Омикрон». Так его назвали представители Всемирной организации здравоохранения. Этот вариант коронавируса дал о себе знать на юге Африки. 29 ноября появились данные о его выявлении в ряде стран ЕС. Специалисты ВОЗ также отметили, что имеющиеся теперь вакцины способны защитить от тяжелого течения болезни и смертельного исхода даже при заражении новым штаммом.  

Отметим, что по меньшей мере 2 миллиона 800 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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