Могут ли белорусские вирусологи выявлять новый штамм коронавируса «Омикрон» и защитят ли от него вакцины?

Новости Беларуси. Белорусские эксперты-вирусологи, которые работают с различными штаммами вирусов в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, обеспечены всем необходимым оборудованием для поиска новой мутации коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет проверка биоматериалов от пациентов, прибывших из-за рубежа, с целью повышения вероятности обнаружения варианта «Омикрон». Так его назвали представители Всемирной организации здравоохранения. Этот вариант коронавируса дал о себе знать на юге Африки. 29 ноября появились данные о его выявлении в ряде стран ЕС. Специалисты ВОЗ также отметили, что имеющиеся теперь вакцины способны защитить от тяжелого течения болезни и смертельного исхода даже при заражении новым штаммом.