Как складывается ситуация в Витебской области после разгромного совещания Лукашенко? Рассказал Сергеенко

На неделе госконтроль проверил, какую работу над ошибками проделали местные хозяйства в Гродненской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Осенью их посещали сотрудники КГК и выявили нарушения. Но многие уроки были усвоены, что, конечно, радует. Ведь сельское хозяйство – это наше все, а потому и внимание к отрасли соответствующее. В Послании глава государства подчеркнул, что в АПК нужно отходить от импорта и решать проблемы, ставшие во многом уже хроническими. Это и падеж скота, и приписки, и нарушение технологий. Словом, есть над чем работать. Особые поручения в этом году касались Витебской области, где нарушения системные. Помните то разгромное совещание? А Президент помнит и советует всем взять на карандаш его итоги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Итоги витебского совещания будут видны во всех регионах без исключения. Я вам больше скажу: у меня было желание для всех делегатов ВНС опубликовать сто страниц, том, с недостатками в сельском хозяйстве по совещанию в Витебской области. Но когда мне проект положили на стол, я чуть с ума не сошел. Думаю, если это я сейчас даже для делегатов ВНС секретным письмом направлю, ну точно мы провалим это заседание. Поэтому ответственным лицам этот стостраничный доклад направлен. Мы подумаем, что сделать дальше, если подобное по стране будет продолжаться. Это недопустимо. Дикий падеж молодняка, коров, которые нас кормят, и тому подобное. Когда накормить скот не можем... Если кто-то не может, ну заберите, просто заберите этот скот и отправьте тому, где могут накормить. Таких достаточно хозяйств. Нет, все волокитят. И потом обижаются на жесткость требований и еще кое-что. Отступления не будет. Настоятельно рекомендую подключиться к этой работе всем заинтересованным лицам. Время уговоров, объяснений закончено. Только конкретные дела и результаты. Как складывается ситуация в северном регионе, на полях ВНС мы пообщались с Игорем Сергеенко. Ольга Коршун, СТВ:

Вы уполномоченный представитель Президента в Витебской области. Недавно было совещание, где предметно и очень глобально разбирали вопросы регионов.