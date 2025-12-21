Мир близок как никогда, но для чего мир Западу? Американцы хотят зарабатывать, и мы предлагаем им активы – от калия до нефти. А Европейскому союзу мир не нужен: выгоды от военных авантюр перевешивают здравый смысл. Кто победит в этой борьбе, пока не ясно, поэтому Послание не дает точных рецептов. Но это ориентир, который ставит конкретные задачи. Таково время – время конкретных дел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С американцами ведем очень трудный диалог. Уже просят: «Давайте будем планировать дальнейшие встречи и разговоры». Все идет, как они сказали, к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться. С их стороны они гарантируют снятие всех санкций. Они понимают: ну что нас гнобить или Россию по этому доллару? Ну вы же хотите сохранить доллар как резервную валюту – хотите. Ну так зачем вы это творите? Трамп это понимает. Как экономист. Хотя и бизнесмен он хороший. Поэтому правда на нашей стороне и время все расставит на свои места.

В разговоре я хотел бы обратить ваше внимание на ту реакцию подковерную наших центров. Мы в теме. Мы все это знаем. Потому что половина тех, кто сбежал, – это наши агенты. Я ему откровенно об этом сказал. Вы не успеете там повернуться – мы уже знаем. Вы не успели там отчитаться «тихушкам», «лахушкам» (есть госдеповец, который им там звонит, что-то рассказывает)... Ну слушайте, ребята, ну мы слышим, о чем вы говорите, поэтому давайте искренне, честно вести переговоры.

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