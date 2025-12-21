Только мы определяем свой экономический уклад – Лукашенко

Сейчас время такое, как лакмусовая бумажка, проявляет все то, что было скрыто под налетом праздности и быта. Санкции, которые летели в нас, как из пулемета, ковид и тотальные локдауны, давление Запада и бряцание натовского оружия прямо у наших границ. Знаете, говорят, не спрашивай за что, а спрашивай – для чего. Вот нам все эти испытания, видимо, для того, чтобы еще раз утвердиться, что мы идем своим путем и он единственно правильный.

Центральным событием недели стало заседание Всебелорусского народного собрания и Послание Президента народу и парламенту, которое прозвучало во время ВНС и многих заставило задуматься над тем, как живем и как будем жить дальше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – наш дом, только мы определяем свой экономический уклад. Он давно социально ориентированный, и те же американцы – большие рыночные капиталисты – ни разу за все переговоры не требовали от меня сломать эту модель или уйти от нее. Они же не слепые, видят, какая у нас страна, дороги, чистые города, нормальные автомобили. Мы действительно реализовываем свой, белорусский путь вместе. Все задачи ставим исходя из собственных интересов и опыта, но понимая, что гарантировать их соблюдение может только суверенное государство.

Для того чтобы сохранить суверенитет и независимость, нужно в первую очередь думать об экономике. Как сказал Президент, сегодня это главное оружие. Оглядываясь назад, у Беларуси многое получилось. Жить стали лучше, и это подтверждается цифрами.

На неделе Белстат опубликовал данные о росте ВВП. По итогам 11 месяцев он составил 1,3 %. Хотя есть силы, которые хотели и хотят отправить Беларусь в нокаут. Особенно стараются на Западе, действуя и через беглых оппозиционеров, и через санкции, конечно, и Президент в Послании к этому возвращался. Но у нас действительно свой путь и, что тут скромничать, настоящий лидер, который понимает, куда мы идем.

Вот какими мыслями делились те, кто слушал Послание от первого лица: