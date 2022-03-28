Директор «БЕЛДЖИ»: убеждён, что наш модельный ряд будет востребован, и дополнительных затрат у завода не будет

Кирилл Казаков, СТВ: Говорят о том, что нужно искать какие-то перспективы и какие-то варианты для того, чтобы удешевлять, находить больше рынков. Для вас те санкции, которые были приняты, – это шансы определенные, вы этим воспользуетесь? Либо для вас это тоже некая проблема, потому что конкуренция все равно заставляет двигаться вперед?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Вы в вопросе уже и дали часть ответа. С одной стороны, уход брендов – это освобождение рынка. С другой стороны, как я говорил, что в автопроме основная проблема – это те нестабильности, которые были вызваны еще пандемией. То есть какие-то заводы разорились. Наши четыре завода Geely в Китае работали неполную неделю в первом квартале, потому что не было комплектующих, то есть там нет ни санкций, там нет валютных вопросов, но там просто есть дефицит комплектующих (именно те чипы, о который сейчас все говорят). Поэтому процесс здесь, конечно, нужно рассматривать многосторонне. Если говорить о санкциях, то они на российских производителей и на нас по автопрому давят одинаково. Теперь нужно оценить, насколько эффективен наш ответ этим санкциям: как мы правильно построили логистические схемы, финансовые схемы, стратегические схемы, модельные ряды для того, чтобы увеличить свою долю. Конечно, мы планируем увеличивать свою долю и на рынке РБ, и на рынке РФ.

Кирилл Казаков:

Вы будете сохранять тот же модельный ряд либо будете каким-то образом увеличивать, диверсифицировать, понимая, что на рынке России нужны другие автомобили? Хотя вы тоже говорите, что сейчас сложно именно с запчастями.

Геннадий Свидерский:

Я хочу сказать, что в этом плане нам немножко повезло. Мы закончили полный цикл модернизации в 2020 году, причем закончили дистанционно, и наши модели Coolray, и ATLAS Pro признаны на российском и на белорусском рынках. К счастью, ни в этом году, ни в следующем нам не нужно модернизировать эти машины, они востребованы рынком. И все знают, что для любого производственника: если хочешь зарабатывать деньги, то серийно выпускай, если хочешь тратить, то модернизируй. Я убежден, что наш модельный ряд 2022 и 2023 года будет востребован, и в этом смысле дополнительных затрат у завода не будет. Но хочу подчеркнуть, что в условиях дефицита, в условиях санкций, в условиях конкуренции нужно вырабатывать наиболее эффективные меры – то, чем мы сейчас и занимаемся.

Читайте также:

России – рубли, Китаю – юани. Беларусь начала рассчитываться с партнерами в их национальной валюте

Министр сельского хозяйства ФРГ посоветовал немцам мерзнуть назло Путину. Вот что белорусский министр сказал об этом

Игорь Брыло: «Хочу успокоить всех, что пока до материального резерва очередь не доходит. Пока мы используем то, что у нас есть»