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Александр Лукашенко поздравил работников системы соцзащиты с профессиональным праздником

05 января 2023 07:11
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Новости Беларуси. С профессиональным праздником работников системы соцзащиты поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил работников системы соцзащиты с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси любые преобразования всегда направлены на то, чтобы каждый человек с рождения до глубокой старости был максимально защищен государством. Важнейшую роль в этом благородном деле играют профессионалы с большим сердцем – работники социальной сферы. Проявляя искреннюю заботу о своих подопечных – а это в основном дети, люди пожилого возраста и те, чьи физические или ментальные возможности ограничены – вы способствуете милосердию, состраданию, безусловной поддержке нуждающихся, сохраняя и приумножая эти традиционные для нас национальные ценности.

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# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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