Александр Лукашенко поздравил работников системы соцзащиты с профессиональным праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси любые преобразования всегда направлены на то, чтобы каждый человек с рождения до глубокой старости был максимально защищен государством. Важнейшую роль в этом благородном деле играют профессионалы с большим сердцем – работники социальной сферы. Проявляя искреннюю заботу о своих подопечных – а это в основном дети, люди пожилого возраста и те, чьи физические или ментальные возможности ограничены – вы способствуете милосердию, состраданию, безусловной поддержке нуждающихся, сохраняя и приумножая эти традиционные для нас национальные ценности.

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