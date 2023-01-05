Александр Осенко: «Много было детского смеха». Телеканал СТВ присоединился к акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Когда к ним приезжают гости, это помогает им чувствовать себя нужными и любимыми. Сегодня, 5 января, поздравления от нашего телеканала получали воспитанники 5-го столичного детского дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предрождественские дни СТВ ежегодно выбирает адреса, куда представители коллектива отправляются не с пустыми руками. Подарки на память – это обязательный атрибут акции «Наши дети». Ну и как же без улыбок и внимания.

Наталия Хурсевич, директор детского дома № 5 :

Особенное внимание всегда в этот год отдается детям, которые по разным причинам остались без любви и заботы родителей. Это детям-сиротам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Именно поэтому ежегодно в нашей стране проходит акция «Наши дети».

Сейчас в учреждении живут 63 ребенка. И большинство – социальные сироты. Трудно заменить им маму или папу, но подарить частичку доброты и праздник в силах каждого. В благодарность за это ребята подготовили музыкальную программу. В детском хороводе закружились и люди серьезных профессий, адресовав ребятам множество пожеланий. В такой атмосфере можно было легко забыть, для кого именно сейчас наступило время чудес.

Ирина Усова, председатель профсоюзного комитета телеканала СТВ:

Какой-то волшебный совершенно день получился. У них в сердцах горел огонь. И случались чудеса. Действительно, чудеса есть, и я надеюсь, что этот год будет особенным для каждого сегодня ребенка, который нам сделал праздник.

Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:

Мы поддержали акцию «Наши дети» в преддверии новогоднего праздника, Рождества Христова, и приехали своим коллективом в детский дом. Отрадно заметить то, что на самом деле было великолепное выступление. И очень много было детского смеха. А детский смех – это, на мой взгляд, залог благополучия нашей страны. Потому что когда есть детский смех, тогда остальное все просто умолкает. Это как лакмусовая бумажка того настроения, которое царит в нашем обществе.