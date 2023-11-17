Как развивается Минск и какие перспективы у города? Интервью с Александром Хижняком

Объем жилищного строительства за 2014-2020 годы составил почти 6 миллионов квадратных метров. Появились целые улицы и микрорайоны, развивается транспортная инфраструктура, в 2024 году метро прирастет новыми станциями. В скором времени Минск разрастется на восток. Появится новый гигантский микрорайон, в котором будут жить более 100 тысяч человек, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Могут ли будущие жильцы до покупки жилья узнать о сроках ввода поликлиник? Наталья Надольская, СТВ:

На каком уровне закладывается необходимость инфраструктуры в новом квартале или микрорайоне? Вместе с проектом жилых домов или с опережением? Отчего зависят эти нормы?

Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов:

Территория полностью должна быть обеспечена комфортными условиями проживания. Наталья Надольская:

Что начинают строить раньше: инфраструктурные объекты или жилые дома? Как развиваются белорусские города-спутники? Ответил депутат Мингорсовета – подробности здесь. Александр Хижняк:

Когда строится мощный жилой район, то по мере строительства жилых домов возводятся и социальные объекты. Места для их строительства определяются заранее. Что входит в понятие комфортной среды для жизни? Наталья Надольская:

Основная задача – создать комфортные условия для жизни. Что входит в понятие комфортная среда для проживания? Александр Хижняк:

Сейчас люди хотят платить деньги, в том числе и за вид из окна. Люди оценивают это, посещают, консультируются. Все мечтают, чтобы все было рядом. Какими качествами должен обладать урбанист?

Наталья Надольская:

Градостроитель – это урбанист. В разработке генерального плана принимают не только архитекторы, но и транспортники, инженеры, экологи, специалисты по земельным вопросам, даже юристы. В работе урбаниста должно требуется системное мышление? Александр Хижняк:

Конечно. Здесь важно убедить людей в том, что это нужно через какое-то время, потому что не всегда это видно сейчас. Сократились ли темпы жилищного строительства в Минске? Наталья Надольская:

Как мы могли заметить, жилищное строительство в Минске в последние годы уменьшается. Внимание не количеству, а качеству застройки в целом. «Сейчас сильная загруженность врачей». В поселке Восточный построят поликлинику – подробности здесь. Александр Хижняк:

Для Минска характерно постепенное исчерпание территорий. Неоднократно главой государства ставились задачи не увеличивать территорию населенного пункта. Ориентиром была выбрана цифра – 2 миллиона жителей. Тот генплан, который сейчас находится в стадии изменений Минска, он ориентируется на эту цифру. Где строят новые районы Минска? Наталья Надольская:

Вновь возводимые микрорайоны в Минске обычно на слуху. Где сейчас наиболее сконцентрировано будущее строительство?

Александр Хижняк:

В Минске до 2040 года будет активно развиваться микрорайон, который мы называем «Северный берег». К 2040 году при его полной реализации там смогут проживать более 130 тысяч жителей. Какие перспективы развития у Минска? Наталья Надольская:

Каковы перспективы жилищного строительства в столице Беларуси? Какой строительной политики придерживаетесь? Александр Хижняк:

В настоящее время готовится проект нормативно-правового акта главы государства о государственной градостроительной политике до 2030 года. Одной из особенностей градостроительной политики будет то, что одним из ключевых направлений будет освоение имеющихся территорий и реновация территорий. Также обращу внимание на формирование высокохудожественного архитектурного облика населенного пункта. Для Минска это важно. Что такое партисипативное планирование? Наталья Надольская:

Мы знаем вы проводите и общественное обсуждение градостроительной документации, внедряя принцип партисипативного планирования, когда перспективы обсуждаются с общественностью до начала и во время разработки проекта.

Александр Хижняк:

Что касается партисипативного планирования, то есть участие граждан не после разработки генплана, а вовлечение в процесс сбора мнения. Наше предприятие было первым, которое внедряло этот принцип в разных городах Беларуси. Люди могут высказать свои предположения, предпочтения, мы проводим соответствующий анализ. Что касается Минска, то люди обращают внимание на озеленение, сохранение парков, скверов, пешеходных зон. Нужны хорошие пешеходные связи, велодорожки. Зачастую выступают против строительства тех или иных объектов. Каким должен быть Минск? Наталья Надольская:

Из чего надо исходить при составлении генплана развития Минска? Создаются удобные условия для движения. Сделают ли Верхний город в Минске полностью пешеходным – подробности здесь. Александр Хижняк:

Генплан – это компромисс мнений и пожеланий. Минск такой и есть. Главная задача – сделать его еще лучше, удобнее, красивее. Какие изменения произойдут в Минске до 2030 года? Наталья Надольская:

Главные изменения, которые произойдут в Минске до 2030 года?

Александр Хижняк:

Нормы доступности в столице сложно соблюсти. Золотой стандарт: от работы до дома порядка 40 минут. Минск очень удобный в части транспорта. Здесь как нигде уделяется внимание развитию уличной дорожной сети. С какими вопросами обращаются к депутату из Каменной горки? Наталья Надольская:

С какими вопросами к вам обращаются избиратели помимо проблем градостроительства? Что волнует людей? Александр Хижняк:

Коммунальные вопросы, среди них я бы выделил пешеходные связи. Часто людей волнует их ремонт и строительство новых пешеходных связей. Как можно связаться с депутатами? Наталья Надольская:

В каком формате проходят встречи с депутатами? Насколько вы доступны?