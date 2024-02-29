К началу 2026 года на Минском заводе шестёрен завершится модернизация

На Минском заводе шестерен проходит масштабная модернизация мощностей. На эти цели предприятие планирует затратить около 220 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Идет установка современного оборудования и внедрение новейших технологий. Уже заменены свыше 80 станков. Дополнительно закупят около 270 единиц оборудования. Стоит задача увеличить мощности механической обработки изделий, одновременно повысив ее точность. Сейчас завод выпускает шестерни 7-9-го класса точности. Для наших потребителей этого достаточно, но на предприятии смотрят на перспективу. Планируется, что после завершения модернизации половина производимой продукции будет поставляться на экспорт.

Виталий Зубович, главный технолог Минского завода шестерен:

План модернизации рассчитан для созданий валов и шестерен пятой и седьмой степени точности для белорусских и российский машиностроительных предприятий. Это основное направление. То есть обеспечение производств белорусских производителей и Российской Федерации.

Сейчас в цехах ведется ремонт. Также работники предприятия проходят обучение. Модернизацию на предприятии планируют завершить к началу 2026 года.