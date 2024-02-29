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К началу 2026 года на Минском заводе шестёрен завершится модернизация

29 февраля 2024 17:26
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На Минском заводе шестерен проходит масштабная модернизация мощностей. На эти цели предприятие планирует затратить около 220 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К началу 2026 года на Минском заводе шестёрен завершится модернизация-1

Идет установка современного оборудования и внедрение новейших технологий. Уже заменены свыше 80 станков. Дополнительно закупят около 270 единиц оборудования. Стоит задача увеличить мощности механической обработки изделий, одновременно повысив ее точность. Сейчас завод выпускает шестерни 7-9-го класса точности. Для наших потребителей этого достаточно, но на предприятии смотрят на перспективу. Планируется, что после завершения модернизации половина производимой продукции будет поставляться на экспорт.

К началу 2026 года на Минском заводе шестёрен завершится модернизация-4

Виталий Зубович, главный технолог Минского завода шестерен:
План модернизации рассчитан для созданий валов и шестерен пятой и седьмой степени точности для белорусских и российский машиностроительных предприятий. Это основное направление. То есть обеспечение производств белорусских производителей и Российской Федерации.

Сейчас в цехах ведется ремонт. Также работники предприятия проходят обучение. Модернизацию на предприятии планируют завершить к началу 2026 года.

# Предприятия Беларуси # общество

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