От жилья до тёплых вещей и продовольствия. Как помогают эвакуированным из Газы в Беларуси?

Белорусам и их семьям, эвакуированным из зоны палестино-изральского конфликта, оказывается вся необходимая помощь. Подключились как государственные службы, так и общественные организации. Людей обеспечили всем необходимым. Наше государство в очередной раз показало готовность поддержать всех, кто оказался в сложной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в данном случае, когда речь идет о человеческих жизнях, Беларусь сделала все возможное для их спасения. Гуманитарная миссия выполнялась по поручению Александра Лукашенко, и на всех этапах Президент держал ситуацию на личном контроле. Выбраться из горячей точки было не просто, но для 41 человека, именно столько доставлены в Беларусь накануне ночью – самое страшное уже позади. Минск и регионы окажут помощь эвакуированным из сектора Газа белорусам и членам их семей.

Буквально считанные часы. И вот уже семью Эльнади – Инну и Мухаммеда с пятью детьми – тепло встречают в Столбцах. Конечно, сейчас людям необходима помощь. Чем могут помочь белорусы, рассказали представители местной власти – материальная, медицинская, психологическая – готовы оказать любую помощь. Несколько раз Мухаммед выходил из зала переговоров – не мог сдержать слез. Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за ее позицию. В секторе Газа у него осталось много родственников. Сегодня его семья выразила большую благодарность Президенту страны Александру Лукашенко за то, что оказалась за несколько тысяч километров от военных действий, о которых вспоминают с ужасом. Мухаммед Эльнади:

Всегда жизнь шла у нас по плану. Сейчас идти куда, делать что – мы не знаем даже. Добрая душа белорусская, как и всегда принимает тепло, вежливо. Добрые люди, щедрые.

Денис Колесень, председатель Столбцовского райисполкома:

Готовы оказать любую посильную помощь. Это делается искренне. Каждый житель Столбцовского района готов принять в этом участие вплоть до того, чтобы обеспечить жильем (пока отказываются и готовы проживать у своих родителей) до теплых вещей и продуктов питания, обеспечение их мобильности. То есть транспортное их сообщение, ну и финансовая помощь, которая точно будет не лишней.