«Готовят подарки, рождественские открытки». Какие мероприятия подготовили в Минской области в рамках акции «Наши дети»?

Представители местной власти, общественных организаций и активная молодежь в предновогодние дни дарят внимание и заботу тем, кто в этом особенно нуждается. Масштабный областной новогодний праздник «23 загадки Минщины» пройдет в Молодечно. Он соберет около тысячи участников со всего центрального региона, будет работать 23 интерактивные зоны. А в Мядельском районе акция стартовала на центральной площади, где торжественно открыли новогоднюю елку. Каждая школа готовит для ребят насыщенную программу.