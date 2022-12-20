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«Готовят подарки, рождественские открытки». Какие мероприятия подготовили в Минской области в рамках акции «Наши дети»?

20 декабря 2022 18:17
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Новости Беларуси. Акция «Наши дети» уже успела охватить десятки детских домов и коррекционных центров, больниц и многодетных семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Готовят подарки, рождественские открытки». Какие мероприятия подготовили в Минской области в рамках акции «Наши дети»?-1

Представители местной власти, общественных организаций и активная молодежь в предновогодние дни дарят внимание и заботу тем, кто в этом особенно нуждается. Масштабный областной новогодний праздник «23 загадки Минщины» пройдет в Молодечно. Он соберет около тысячи участников со всего центрального региона, будет работать 23 интерактивные зоны. А в Мядельском районе акция стартовала на центральной площади, где торжественно открыли новогоднюю елку. Каждая школа готовит для ребят насыщенную программу.

«Готовят подарки, рождественские открытки». Какие мероприятия подготовили в Минской области в рамках акции «Наши дети»?-4

Лариса Северин, методист Мядельского районного учебно-методического кабинета:
Сейчас работают мастерские Деда Мороза очень активно, готовят подарки, рождественские открытки для детей из малообеспеченных семей, детей приемных, детей-сирот. Благотворительная акция в Мядельском районе идет полным ходом.

«Готовят подарки, рождественские открытки». Какие мероприятия подготовили в Минской области в рамках акции «Наши дети»?-7

Присоединились к благотворительной акции «Наши дети» и военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения. Они посетили Дубровский социальный приют. Для ребят приезд гостей стал настоящим праздником. Военнослужащие организовали представление. А сказочные герои вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили ребят и вручили подарки.

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# Благотворительная акция # общество # Лариса Северин # Дед Мороз # Снегурочка # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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