Санкции против себя. Как Запад попал в экономический кризис?

Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке. Екатерина Забенько, СТВ:

Что же сам щедрый на санкции Запад не расщедрился на меры, схожие с белорусскими, не заморозив цены на товары, а уж тем более на энергоносители? Вопрос риторический. Для всего мира доллар и евро – больше не авторитет. В минувшем году производителям санкций самим пришлось нелегко. В первую очередь они ударили по Европе и США. Сегодня там экономические итоги подводят без энтузиазма.

Подводить итоги европейцам и американцам в 2022 году действительно неприятно. Но необходимо. Как минимум для работы над ошибками. Ведь они, как показывает текущая ситуация, были. В Евросоюзе скачок цен в энергетическом секторе составил более 65 %. В результате антироссийских санкций кризис в европейских странах не просто не утихает, но и приобретает новые обороты. Так, ранее немецкая федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия объявила чрезвычайное финансовое положение. Не лучше дела обстоят в Прибалтике. С противоречивым заявлением накануне выступил премьер-министр Латвии. По его словам, Прибалтика сильнее остальных пострадала от введенных против Москвы ограничений, тем не менее санкционное давление на Россию стоит продолжить. Глава литовского правительства считает, что поддержать Украину гораздо важнее, чем «кратковременное благо». Хотя это благо – народ Латвии, который вынужден жить в режиме экономии, отказываться от базовых потребностей и менять планы по ходу того, как растут цены в стране. Напомню, годовая инфляция в Латвии превысила 22 %.