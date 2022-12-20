«Флакончик приворотного парфюма». Работают ли духи с феромонами на самом деле?

Парфюм – это не только источник удовольствия. С его помощью мы подчеркиваем свою индивидуальность. О том, как выбрать тот самый свой аромат, который дополнит образ и будет гармоничен со стилем, и можно ли научиться различать самые тонкие ноты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы подошли к теме феромонов. Я знаю, что многие готовы отдавать большие деньги за то, чтобы приобрести этот флакончик приворотного парфюма.

Влад Рекунов, парфюмер, создатель ароматов:

Такая раскрученная штука. Наталья Надольская:

Развенчайте этот миф. Что это – маркетинг? Влад Рекунов:

Мне жалко просто всех расстраивать, но это чистый маркетинг, даже не сомневайтесь в этом. То есть тема очень неизученная. Наталья Надольская:

Сейчас Зюскинд, который написал «Парфюмера» на вас обиделся бы, потому что там вся сюжетная линия построена на том, что человек всю жизнь пытался создать аромат, чтобы его полюбили.