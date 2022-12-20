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«Флакончик приворотного парфюма». Работают ли духи с феромонами на самом деле?

20 декабря 2022 18:19
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Парфюм – это не только источник удовольствия. С его помощью мы подчеркиваем свою индивидуальность. О том, как выбрать тот самый свой аромат, который дополнит образ и будет гармоничен со стилем, и можно ли научиться различать самые тонкие ноты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Мы подошли к теме феромонов. Я знаю, что многие готовы отдавать большие деньги за то, чтобы приобрести этот флакончик приворотного парфюма.  

«Флакончик приворотного парфюма». Работают ли духи с феромонами на самом деле?-1

Влад Рекунов, парфюмер, создатель ароматов:  
Такая раскрученная штука.  

Наталья Надольская:  
Развенчайте этот миф. Что это – маркетинг?  

Влад Рекунов: 
Мне жалко просто всех расстраивать, но это чистый маркетинг, даже не сомневайтесь в этом. То есть тема очень неизученная.  

Наталья Надольская:  
Сейчас Зюскинд, который написал «Парфюмера» на вас обиделся бы, потому что там вся сюжетная линия построена на том, что человек всю жизнь пытался создать аромат, чтобы его полюбили.  

«Флакончик приворотного парфюма». Работают ли духи с феромонами на самом деле?-4

Влад Рекунов:  
Поэтому он убивал не свиней там. Феромоны-то добывают у свиней, чтобы вы понимали. Человек провел какие-то параллели – хряк чувствует этот феромон у свиньи и идет на запах. Что человек чувствует феромон – это не доказано. Феромоны животные ощущают якобсоновым органом – обнаружено всего недавно. Дело в том, что человек – этот бугорок редуцируется еще в младенческом возрасте. То есть нет доказательств того, что у нас есть какой-то проводник феромонов в нос. Нам нечем их нюхать. Ладно, это бог бы с ним. Второй вопрос: феромоны – это очень большое, общее понятие. Среди них есть феромоны, возбуждающие состояние тревожности. Есть феромоны, способствующие, наоборот – половые признаки уходят, исключаются из жизни. Есть часть феромонов называемых эпагонами, которые действительно стимулируют либидо, но это опять-таки у животных. Человек что-то добывает у этих хряков, добавляет в человеческие запахи. Еще не известно, чувствуем мы запах хрячки, как ее там – свинья. Значит ли он что-то для нас, в принципе, и есть ли нам чем его нюхать. В общем, это сову натянули на большой глобус.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Кирилл, как вы считаете, с помощью аромата можно воздействовать на людей – например, определенный аромат при деловых встречах, свиданиях?  

«Флакончик приворотного парфюма». Работают ли духи с феромонами на самом деле?-7

Кирилл Бечиков, парфюмерный обозреватель:  
Дополню тему феромонов, во-первых. Парфюмерные фабрики на данный момент все-таки не оставляют надежд создать что-то такое и работают над этим активно. Я в это тоже не очень верю. Мне кажется, что это больше маркетинговая составляющая. Тем не менее те люди, которые в это верят, в принципе, могут еще надеяться, что что-то подобное придумают – так называемые наноароматы, которые будут воздействовать на людей, управлять их эмоциями, ощущениями и так далее.  

Влад Рекунов:  
Если вы верите, у вас глаз будет гореть – это уже будет иметь значение, между прочим.  

Наталья Надольская:  
Плацебо?  

Влад Рекунов:  
Конечно.  

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# Парфюмерия # общество # Наталья Надольская # Влад Рекунов # Алеся Лакина # Кирилл Бечиков # Патрик Зюскинд # Фотофакт

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