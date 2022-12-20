«Флакончик приворотного парфюма». Работают ли духи с феромонами на самом деле?
Парфюм – это не только источник удовольствия. С его помощью мы подчеркиваем свою индивидуальность. О том, как выбрать тот самый свой аромат, который дополнит образ и будет гармоничен со стилем, и можно ли научиться различать самые тонкие ноты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы подошли к теме феромонов. Я знаю, что многие готовы отдавать большие деньги за то, чтобы приобрести этот флакончик приворотного парфюма.
Влад Рекунов, парфюмер, создатель ароматов:
Такая раскрученная штука.
Наталья Надольская:
Развенчайте этот миф. Что это – маркетинг?
Влад Рекунов:
Мне жалко просто всех расстраивать, но это чистый маркетинг, даже не сомневайтесь в этом. То есть тема очень неизученная.
Наталья Надольская:
Сейчас Зюскинд, который написал «Парфюмера» на вас обиделся бы, потому что там вся сюжетная линия построена на том, что человек всю жизнь пытался создать аромат, чтобы его полюбили.
Влад Рекунов:
Поэтому он убивал не свиней там. Феромоны-то добывают у свиней, чтобы вы понимали. Человек провел какие-то параллели – хряк чувствует этот феромон у свиньи и идет на запах. Что человек чувствует феромон – это не доказано. Феромоны животные ощущают якобсоновым органом – обнаружено всего недавно. Дело в том, что человек – этот бугорок редуцируется еще в младенческом возрасте. То есть нет доказательств того, что у нас есть какой-то проводник феромонов в нос. Нам нечем их нюхать. Ладно, это бог бы с ним. Второй вопрос: феромоны – это очень большое, общее понятие. Среди них есть феромоны, возбуждающие состояние тревожности. Есть феромоны, способствующие, наоборот – половые признаки уходят, исключаются из жизни. Есть часть феромонов называемых эпагонами, которые действительно стимулируют либидо, но это опять-таки у животных. Человек что-то добывает у этих хряков, добавляет в человеческие запахи. Еще не известно, чувствуем мы запах хрячки, как ее там – свинья. Значит ли он что-то для нас, в принципе, и есть ли нам чем его нюхать. В общем, это сову натянули на большой глобус.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кирилл, как вы считаете, с помощью аромата можно воздействовать на людей – например, определенный аромат при деловых встречах, свиданиях?
Кирилл Бечиков, парфюмерный обозреватель:
Дополню тему феромонов, во-первых. Парфюмерные фабрики на данный момент все-таки не оставляют надежд создать что-то такое и работают над этим активно. Я в это тоже не очень верю. Мне кажется, что это больше маркетинговая составляющая. Тем не менее те люди, которые в это верят, в принципе, могут еще надеяться, что что-то подобное придумают – так называемые наноароматы, которые будут воздействовать на людей, управлять их эмоциями, ощущениями и так далее.
Влад Рекунов:
Если вы верите, у вас глаз будет гореть – это уже будет иметь значение, между прочим.
Наталья Надольская:
Плацебо?
Влад Рекунов:
Конечно.
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