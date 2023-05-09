Как работается женщинам в милиции? Поговорили с Натальей Ганусевич и Анной Благовой

Их служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд, и на второй. Но сегодня, в День Победы, мы поговорим не о специфике службы в органах внутренних дел, а о том, как чтят подвиг своих коллег в дни Великой Отечественной войны современные люди в погонах. И как передаются знания молодому поколению правоохранителей. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома, и Анна Благова, певица и композитор, солистка заслуженного коллектива Республики Беларуси оркестра минской милиции. Александр Меженный, ведущий:

С Днем Победы! Носить погоны и мундир – дело чести не только для мужчин, но и для женщин. Много белорусок сегодня служит в ваших стройных и прекрасных рядах? ​«Инспекторский состав занимают непосредственно женщины»

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Да, достаточно большое количество занимают должности – и руководящие, и обычные. Инспекторский состав занимают непосредственно женщины. Александра Каштанова, ведущая:

Наталья, вклад советской милиции в Победу сложно переоценить. Ведь ваши коллеги не только охраняли порядок в разрушенных городах, но воевали на передовой, в партизанских отрядах. А по возвращении с фронта становились щитом, обороняющим интересы простых людей. Сразу же на ум приходит сериал «Место встречи изменить нельзя». В жизни наверняка все значительно жестче. Какие истории вы нам можете рассказать? ​«Таких личностей было действительно немало»

Наталья Ганусевич:

Я бы хотела вспомнить сегодня, в этот праздничный день, о яркой личности – о женщине, которая вошла в историю минской милиции, в историю Великой Отечественной войны. Это Богданович Эрцелия Аркадьевна, которая в возрасте 18 лет ушла на фронт, вела Нюрнбергский процесс в качестве референта. А потом, в послевоенные годы, долгое время возглавляла следственное отделение Партизанского РОВД. В возрасте 80 лет она ездила за рулем мотоцикла, водила автомобиль. Мне посчастливилось быть с ней знакомой. Это действительно очень яркая, очень мудрая женщина. И в 2019 году она ушла из жизни, но мы до сих пор помним ее. В музее ГУВД Мингорисполкома есть специальный стенд, посвященный ее деятельности, ее жизни, ее личности. И таких личностей было действительно немало. Александр Меженный:

Анечка, твой прекрасный голос стал визитной карточкой даже белорусской милиции. А песня, написанная тобой и исполненная «Мы там, где нужны», собственно, стала таким неофициальным гимном. Мне интересно, какое место занимает творчество в твоей жизни, как это сочетается со службой, естественно? И вопрос касаемо нашего праздника, Дня Победы, – какое место в этом творчестве занимает военная тема? ​«Песни про долг, честь, мужество, героизм, подвиги должны звучать каждый день»

Анна Благова, солистка оркестра ГУВД Мингорисполкома, певица, композитор:

Военная тема, конечно же, присутствует со мной каждый день моей жизни. Потому что я человек, который носит погоны, несет службу. Надеюсь, честно и достойно. И, конечно же, я как никто считаю своим долгом и обязанностью воспевать людей, которые каждый день рискуют своей жизнью во имя порядка и мира на территории нашей страны. Поэтому, конечно же, в своей песне, как ты уже, Саша, напомнил, «Мы там, где нужны» – я очень рада, что она так тепло воспринялась нашими сотрудниками, моими коллегами, что мне и пишут, и звонят, и требуют, чтобы песня как можно больше везде звучала и появлялась. Для меня это, конечно же, самая большая награда. Благодарность от моих же коллег и сотрудников. Поэтому все песни про долг, честь, мужество, героизм, подвиги должны звучать каждый день. Александр Меженный:

Наташа, хотел уточнить: как работа с молодежью идет? Насколько активные шаги предпринимаются, чтобы подрастающее поколение помнило о героях былых времен? Наталья Ганусевич:

Мы активно проводим мероприятия по проведению субботников, по наведению порядка на местах захоронения героев Великой Отечественной войны. Мы ездим в гости к ветеранам Великой Отечественной войны. Конечно, в ГУВД проводились акции, челленджи ко Дню Победы. Молодые сотрудники снимали видео с воспоминаниями о родственниках, которые принимали участие в боевых действиях. Также большое внимание уделяется военно-патриотическим клубам, которых в ГУВД уже три. Мы с ними проводим большую работу. Это были экскурсии по различным местам. И по местам захоронения, и в Хатынь. Это были и кинолектории, и встречи с уже родственниками тех людей, которые принимали участие в войне.