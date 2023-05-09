Заниматься нужно на безопасных площадках. Где можно научиться дрифтовать в Минске?

Вероника Макаревич, ведущая:

Сигнал красный. На трассу выезжает самая дерзкая иномарка столицы. Эта белоснежная красотка даст фору любой гоночной машине. Крутые виражи и эффектное скольжение по асфальту. Как закаляется сталь и почему у дрифта столько поклонников? Набираем скорость и мчим на минский автодром. Баланс скорости, стиля и бесстрашия, глубина заноса и дым из-под колес. Дрифт – один из самых экстремальных видов спорта для истинных поклонников адреналина.

Дмитрий Лялькин, инструктор школы дрифта:

Дрифт – это езда в управляемом заносе. То есть то, что вы видите где-то на площадках зимой ребята развлекаются, я это за дрифт не считаю. Потому что ездить нужно правильно, по заданию. С недавнего времени дрифт считается официальным автоспортом. Изначально трасса небольшая, то есть мы ездим, смотрим, как человек катается, а потом, если у него все хорошо получается, мы выставляем трассу на более большую и катаем по ней. Изначально вообще мы изучаем базовые основы дрифта. Это питак, восьмерка, постановка с ручника, чтобы потом в дальнейшем было понимание вообще, как дальше ездить всю трассу.

Чтобы завоевать желанный трофей, не обязательно садиться за руль самой шустрой иномарки. Исполнить любой зрелищный трюк может спортивное купе – король столичной трассы. Дмитрий Лялькин:

В дрифте самое главное – это кайфовать. Без кайфа не будет ничего. Ручничк дернул, газком потом подредактировал всю эту ситуацию и поехал. Ну а самое главное, конечно, всем этим заниматься на площадках, потому что по городу это очень-очень опасно для всех. Обучение в дрифте необходимо, потому что если врываться в дрифт, смотря какие-то ролики или еще что-то, так и не попробовав с человеком, который знает, как это делать, из этого ничего хорошего не выйдет. Можно снести столбы или еще что-то, поэтому если захотите залетать в дрифт, то лучше обратиться в школу. Обуздать «гоночного быка» и стать абсолютным чемпионом под силу лишь опытным шумахерам. Ловкость рук и быстрая реакция – формула успеха, уверен Павел. Начинающий дрифтер уже сделал первые шаги навстречу заветной мечте и показал, на что способна его железная леди.

Павел, автолюбитель:

Я сразу полюбил дрифт. Так как машина моя, я резину жалел. И только зимой дрифтил. Где-то на стоянке, и вот на этот новый год мне жена подарила сертификат. Можно входить в дрифт, не жалея резины. Дмитрий Лялькин:

Скорости, если брать относительно соревнований, то они порядка от 30 километров в час, если мы берем любительские соревнования, то разрешено до 60 километров в час, если это уже профессиональные соревнования, то там уже можно скорости гораздо больше. И 100 километров, и 150. Все наши соревнования, обучения, они также построены на безопасности. У нас спортивные сидения, с которых ты никуда не выпрыгнешь, спортивные ремни безопасности. Во многих машинах присутствует каркас безопасности и, само собой, шлемы.

Преодолевать законы физики, когда шина не сцепляется с дорогой и мастерски управлять заносом – целое искусство, освоить азы которого совсем скоро смогут не только взрослые, но и дети.