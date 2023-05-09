Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы

Новости Беларуси. День Великой Победы в столице отмечают с размахом. Самая масштабная праздничная площадка по традиции развернулась у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки развлекательных локаций, торговые ряды, фудкорты, насыщенная концертная программа – жители и гости столицы с головой погрузились в атмосферу праздника. В его эпицентре сейчас находится и наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Действительно, гулянья в Минске, посвященные Дню Великой Победы, в самом разгаре. 10 локаций. Мы сейчас находимся на наиболее крупной из них. Она развернулась на проспекте Победителей – от Дворца спорта до парка Победы. А это более 5 километров. И она в свою очередь разделена на три зоны. Первая около уже упомянутого Дворца спорта. Здесь и концертная программа, где каждый желающий может спеть и поплясать с белорусскими народными ансамблями, и, конечно, торговые точки с товарами отечественного производства. В большинстве своем это продукция легкой промышленности. И куда без общепита? Таких точек только на этой локации более 100.

Вторая зона – это Музей Великой Отечественной войны. Около него развернулась большая интерактивная выставка, созданная при поддержке Министерства обороны. Каждый желающий совершенно бесплатно может примерить военную амуницию, посидеть за штурвалом бронетранспортера – в общем, ощутить все тяготы и невзгоды непростой военной службы.

А третья такая условная локация – это набережная Комсомольского озера, где каждый желающий может полюбоваться зелеными красотами и прокатиться на том самом теплоходе. И, конечно, со всеми, с кем мы могли только пообщаться, все сходятся на одном: Минск в 2023 году гуляет особенно масштабно. Радует и количество туристов, особенно из соседней братской России. Поговорив с ними, иногда волосы просто дыбом от того, сколько эти люди преодолели тысяч километров, чтобы отпраздновать вместе с нами.

Мы к ребятам в гости из далекой Якутии приехали. Посмотрели, все понравилось, хорошо. День Победы – великая победа над фашизмом. Потому что фашисты, немцы первым делом ступили на белорусские земли, Брестская крепость. Все наши земляки тоже здесь воевали.

У меня отец воевал, молодым пошел на фронт, ранен был. Служил в конце, после освобождения Беларуси. Из-за этого я очень сильно ценю этот день.

Мы с друзьями встречаем День Победы – самый главный праздник в жизни каждого белоруса. Спасибо нашим погибшим отцам, дедам, прадедам. Надо их помнить, надо их любить, чтить. Пока мы их помним, они живы.