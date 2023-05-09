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Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы

09 мая 2023 15:27
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Новости Беларуси. День Великой Победы в столице отмечают с размахом. Самая масштабная праздничная площадка по традиции развернулась у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки развлекательных локаций, торговые ряды, фудкорты, насыщенная концертная программа – жители и гости столицы с головой погрузились в атмосферу праздника. 

В его эпицентре сейчас находится и наш корреспондент Константин Герцев. 

Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы-1

Константин Герцев, корреспондент: 
Действительно, гулянья в Минске, посвященные Дню Великой Победы, в самом разгаре. 10 локаций. Мы сейчас находимся на наиболее крупной из них. Она развернулась на проспекте Победителей – от Дворца спорта до парка Победы. А это более 5 километров. И она в свою очередь разделена на три зоны. Первая около уже упомянутого Дворца спорта. Здесь и концертная программа, где каждый желающий может спеть и поплясать с белорусскими народными ансамблями, и, конечно, торговые точки с товарами отечественного производства. В большинстве своем это продукция легкой промышленности. И куда без общепита? Таких точек только на этой локации более 100. 

Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы-4

Вторая зона – это Музей Великой Отечественной войны. Около него развернулась большая интерактивная выставка, созданная при поддержке Министерства обороны. Каждый желающий совершенно бесплатно может примерить военную амуницию, посидеть за штурвалом бронетранспортера – в общем, ощутить все тяготы и невзгоды непростой военной службы. 

Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы-7

А третья такая условная локация – это набережная Комсомольского озера, где каждый желающий может полюбоваться зелеными красотами и прокатиться на том самом теплоходе. И, конечно, со всеми, с кем мы могли только пообщаться, все сходятся на одном: Минск в 2023 году гуляет особенно масштабно. Радует и количество туристов, особенно из соседней братской России. Поговорив с ними, иногда волосы просто дыбом от того, сколько эти люди преодолели тысяч километров, чтобы отпраздновать вместе с нами. 

Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы-10

Мы к ребятам в гости из далекой Якутии приехали. Посмотрели, все понравилось, хорошо. День Победы – великая победа над фашизмом. Потому что фашисты, немцы первым делом ступили на белорусские земли, Брестская крепость. Все наши земляки тоже здесь воевали. 

Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы-13

У меня отец воевал, молодым пошел на фронт, ранен был. Служил в конце, после освобождения Беларуси. Из-за этого я очень сильно ценю этот день. 

Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы-16

Мы с друзьями встречаем День Победы – самый главный праздник в жизни каждого белоруса. Спасибо нашим погибшим отцам, дедам, прадедам. Надо их помнить, надо их любить, чтить. Пока мы их помним, они живы. 

Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы-19

Константин Герцев: 
Помимо локации, где мы находимся, по всему городу развернуто еще 9 – в районах Минска. Например, в Советском районе это бульвар Мулявина, в Московском – парк Павлова, а в Заводском – «Чижовка-Арена». Поэтому, пользуясь случаем, всех минчан и гостей столицы хочется в эту прекрасную погоду пригласить на улицы, вместе с нами отпраздновать День Великой Победы. А в 21:30 в самом центре белорусской столицы на Октябрьской площади начнется большой гала-концерт «Песни о мире на войне». 

# Великая Отечественная война # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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