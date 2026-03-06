Новости по тегу #Анна Благова

«Я надеюсь, что песня пойдет в люди», – поделилась певица.
Захотелось очень трогательную и добрую песню. Захотелось посвятить слова, музыку самому дорогому, что может быть у женщины, – своему ребенку.
Помнить, передавать из поколения в поколение, рассказывать детям и детям детей – все это о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.
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