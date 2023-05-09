Прямой эфир

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда

09 мая 2023 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вера Позняк, корреспондент:  
Еще один символ памяти бессмертного подвига и непременный атрибут праздника 9 Мая. Сегодня в войсковой части 3310 прямо на полевой кухне мы приготовим настоящую солдатскую кашу.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-1

Полевая кухня за раз готова накормить более 400 солдат. Во времена Великой Отечественной войны бойцам полагалось не менее 3 500 ккал в день, и норма эта строго выдерживалась. Главная задача повара была не просто накормить солдат, а дать им сил для будущих сражений. Поэтому ароматная и сытная каша была основой фронтового меню.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-4

Вера Позняк:  
Какие ингредиенты нам понадобятся для приготовления солдатской каши?  

Кирилл Жук, старший повар войсковой части 3310:  
Перловая крупа, говядина тушеная, специи, репчатый лук и подсолнечное масло.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-7

Вера Позняк:  
Тогда приступаем. С чего будем начинать?  

Кирилл Жук:  
Сначала нарежем лук.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-10

Вера Позняк:  
Кирилл, вы знаете, как резать лук и не плакать?  

Кирилл Жук:  
Нет, не знаю.  

Вера Позняк:  
Лук за 15 минут до приготовления нужно оставить в морозилке. Холод снижает выделение сока. К сожалению, на полевой кухне этот совет неактуален, поэтому за полчаса его можно оставить в холодной воде, тогда никакие слезы вам не страшны.  

Кирилл Жук:  
Мы нарезали лук. Теперь смазываем противень маслом и забрасываем туда лук.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-13

Оставляем его на 5 минут.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-16

Вера Позняк:  
Что мы делаем дальше?  

Кирилл Жук:  
Выкладываем наши консервы на противень.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-19

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-21

Вера Позняк:  
Вообще, история солдатской каши начинается с походов великого полководца Александра Суворова. Зачастую провиант заканчивался, и оставались лишь нехитрые продукты, которые варили в одном котле. К сожалению, рецепт той самой солдатской каши не сохранился. Расскажите, как готовили кашу в военные годы.  

Кирилл Жук:  
Во время Великой Отечественной войны повара смешивали гречку, перловку, пшено, горох, добавляли немного мяса, сала. Получалась отменная каша.  

Вера Позняк:  
Конечно, настоящая солдатская каша должна готовиться в полевых условиях. Даже в военное время именно полевая кухня всегда была центром любых боевых подразделений. И именно оттуда пошла солдатская заповедь: подальше от начальства и поближе к кухне.  

Кирилл Жук:  
Вслед за луком отправляем консервы в печь. Пока лук и мясо готовятся, закинем перловую крупу в воду.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-24

Вера Позняк:  
Вообще, крупа может быть не только перловой, насколько я понимаю.  

Кирилл Жук:  
Конечно! Может быть и гречневая, и перловая. На ваш вкус.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-27

Полевая кухня почти всегда шла впереди войска, чтобы до прибытия солдат успеть приготовить пищу. К слову, полевые кухни начали свое функционирование еще при Петре I, до этого питание солдат в армии было делом стихийным.   

Вера Позняк:  
Мясо готово. Я так понимаю, мы смешиваем все ингредиенты с кашей. А чем же будем ее заправлять?  

Кирилл Жук:  
Приправлять будем солью, перцем и лавровым листом. Ничего сложного.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-30

Вера Позняк:  
Настала очередь мяса. Очень жаль, что наши телезрители не могут почувствовать этот аромат. Запах, конечно, удивительный! Красота!  

Кирилл Жук:  
Отправляем нашу кашу в печь на 40 минут.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-33

Вера Позняк:  
Такая каша способна обеспечить приток энергии на несколько часов. Мы съедим ее прямо на кухне и ароматную порцию отправим прямо в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь 

«Впервые чувствую такой вкус». Чем солдатская каша отличается от обычной? Попробовали блюдо с ветераном труда – подробности.  

Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда-36

Кирилл Жук:  
Приятного аппетита!  

# Рецепты # общество # Вера Позняк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы
09 мая 2023 15:27

Есть гости даже из Якутии! Минск продолжает отмечать День Победы

«Бой, вспышки, зарево». На «Линии Сталина» реконструируют Берлинскую наступательную операцию
09 мая 2023 15:18

«Бой, вспышки, зарево». На «Линии Сталина» реконструируют Берлинскую наступательную операцию

«Специально приехали в Минск из Москвы». 9 Мая в Ботаническом саду – чем удивляют горожан и гостей столицы?
09 мая 2023 15:18

«Специально приехали в Минск из Москвы». 9 Мая в Ботаническом саду – чем удивляют горожан и гостей столицы?