Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда

Вера Позняк, корреспондент:

Еще один символ памяти бессмертного подвига и непременный атрибут праздника 9 Мая. Сегодня в войсковой части 3310 прямо на полевой кухне мы приготовим настоящую солдатскую кашу.

Полевая кухня за раз готова накормить более 400 солдат. Во времена Великой Отечественной войны бойцам полагалось не менее 3 500 ккал в день, и норма эта строго выдерживалась. Главная задача повара была не просто накормить солдат, а дать им сил для будущих сражений. Поэтому ароматная и сытная каша была основой фронтового меню.

Вера Позняк:

Какие ингредиенты нам понадобятся для приготовления солдатской каши? Кирилл Жук, старший повар войсковой части 3310:

Перловая крупа, говядина тушеная, специи, репчатый лук и подсолнечное масло.

Вера Позняк:

Тогда приступаем. С чего будем начинать? Кирилл Жук:

Сначала нарежем лук.

Вера Позняк:

Кирилл, вы знаете, как резать лук и не плакать? Кирилл Жук:

Нет, не знаю. Вера Позняк:

Лук за 15 минут до приготовления нужно оставить в морозилке. Холод снижает выделение сока. К сожалению, на полевой кухне этот совет неактуален, поэтому за полчаса его можно оставить в холодной воде, тогда никакие слезы вам не страшны. Кирилл Жук:

Мы нарезали лук. Теперь смазываем противень маслом и забрасываем туда лук.

Оставляем его на 5 минут.

Вера Позняк:

Что мы делаем дальше? Кирилл Жук:

Выкладываем наши консервы на противень.

Вера Позняк:

Вообще, история солдатской каши начинается с походов великого полководца Александра Суворова. Зачастую провиант заканчивался, и оставались лишь нехитрые продукты, которые варили в одном котле. К сожалению, рецепт той самой солдатской каши не сохранился. Расскажите, как готовили кашу в военные годы. Кирилл Жук:

Во время Великой Отечественной войны повара смешивали гречку, перловку, пшено, горох, добавляли немного мяса, сала. Получалась отменная каша. Вера Позняк:

Конечно, настоящая солдатская каша должна готовиться в полевых условиях. Даже в военное время именно полевая кухня всегда была центром любых боевых подразделений. И именно оттуда пошла солдатская заповедь: подальше от начальства и поближе к кухне. Кирилл Жук:

Вслед за луком отправляем консервы в печь. Пока лук и мясо готовятся, закинем перловую крупу в воду.

Вера Позняк:

Вообще, крупа может быть не только перловой, насколько я понимаю. Кирилл Жук:

Конечно! Может быть и гречневая, и перловая. На ваш вкус.

Полевая кухня почти всегда шла впереди войска, чтобы до прибытия солдат успеть приготовить пищу. К слову, полевые кухни начали свое функционирование еще при Петре I, до этого питание солдат в армии было делом стихийным. Вера Позняк:

Мясо готово. Я так понимаю, мы смешиваем все ингредиенты с кашей. А чем же будем ее заправлять? Кирилл Жук:

Приправлять будем солью, перцем и лавровым листом. Ничего сложного.

Вера Позняк:

Настала очередь мяса. Очень жаль, что наши телезрители не могут почувствовать этот аромат. Запах, конечно, удивительный! Красота! Кирилл Жук:

Отправляем нашу кашу в печь на 40 минут.

Вера Позняк:

Такая каша способна обеспечить приток энергии на несколько часов. Мы съедим ее прямо на кухне и ароматную порцию отправим прямо в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Впервые чувствую такой вкус». Чем солдатская каша отличается от обычной? Попробовали блюдо с ветераном труда – подробности.