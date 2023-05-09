Готовим солдатскую кашу в полевых условиях вместе с поваром войсковой части. Подробный рецепт и история блюда

Вера Позняк, корреспондент:
Еще один символ памяти бессмертного подвига и непременный атрибут праздника 9 Мая. Сегодня в войсковой части 3310 прямо на полевой кухне мы приготовим настоящую солдатскую кашу.
Вера Позняк, корреспондент:
Еще один символ памяти бессмертного подвига и непременный атрибут праздника 9 Мая. Сегодня в войсковой части 3310 прямо на полевой кухне мы приготовим настоящую солдатскую кашу.
Полевая кухня за раз готова накормить более 400 солдат. Во времена Великой Отечественной войны бойцам полагалось не менее 3 500 ккал в день, и норма эта строго выдерживалась. Главная задача повара была не просто накормить солдат, а дать им сил для будущих сражений. Поэтому ароматная и сытная каша была основой фронтового меню.
Вера Позняк:
Какие ингредиенты нам понадобятся для приготовления солдатской каши?
Кирилл Жук, старший повар войсковой части 3310:
Перловая крупа, говядина тушеная, специи, репчатый лук и подсолнечное масло.
Вера Позняк:
Тогда приступаем. С чего будем начинать?
Кирилл Жук:
Сначала нарежем лук.
Вера Позняк:
Кирилл, вы знаете, как резать лук и не плакать?
Кирилл Жук:
Нет, не знаю.
Вера Позняк:
Лук за 15 минут до приготовления нужно оставить в морозилке. Холод снижает выделение сока. К сожалению, на полевой кухне этот совет неактуален, поэтому за полчаса его можно оставить в холодной воде, тогда никакие слезы вам не страшны.
Кирилл Жук:
Мы нарезали лук. Теперь смазываем противень маслом и забрасываем туда лук.
Оставляем его на 5 минут.
Вера Позняк:
Что мы делаем дальше?
Кирилл Жук:
Выкладываем наши консервы на противень.
Вера Позняк:
Вообще, история солдатской каши начинается с походов великого полководца Александра Суворова. Зачастую провиант заканчивался, и оставались лишь нехитрые продукты, которые варили в одном котле. К сожалению, рецепт той самой солдатской каши не сохранился. Расскажите, как готовили кашу в военные годы.
Кирилл Жук:
Во время Великой Отечественной войны повара смешивали гречку, перловку, пшено, горох, добавляли немного мяса, сала. Получалась отменная каша.
Вера Позняк:
Конечно, настоящая солдатская каша должна готовиться в полевых условиях. Даже в военное время именно полевая кухня всегда была центром любых боевых подразделений. И именно оттуда пошла солдатская заповедь: подальше от начальства и поближе к кухне.
Кирилл Жук:
Вслед за луком отправляем консервы в печь. Пока лук и мясо готовятся, закинем перловую крупу в воду.
Вера Позняк:
Вообще, крупа может быть не только перловой, насколько я понимаю.
Кирилл Жук:
Конечно! Может быть и гречневая, и перловая. На ваш вкус.
Полевая кухня почти всегда шла впереди войска, чтобы до прибытия солдат успеть приготовить пищу. К слову, полевые кухни начали свое функционирование еще при Петре I, до этого питание солдат в армии было делом стихийным.
Вера Позняк:
Мясо готово. Я так понимаю, мы смешиваем все ингредиенты с кашей. А чем же будем ее заправлять?
Кирилл Жук:
Приправлять будем солью, перцем и лавровым листом. Ничего сложного.
Вера Позняк:
Настала очередь мяса. Очень жаль, что наши телезрители не могут почувствовать этот аромат. Запах, конечно, удивительный! Красота!
Кирилл Жук:
Отправляем нашу кашу в печь на 40 минут.
Вера Позняк:
Такая каша способна обеспечить приток энергии на несколько часов. Мы съедим ее прямо на кухне и ароматную порцию отправим прямо в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
«Впервые чувствую такой вкус». Чем солдатская каша отличается от обычной? Попробовали блюдо с ветераном труда – подробности.
Кирилл Жук:
Приятного аппетита!