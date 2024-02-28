На Гожском полигоне военнослужащие выполнили упражнение контрольных стрельб

Для корректировки огня они использовали беспилотные авиационные аппараты. Военнослужащие шестой механизированной бригады выполнили упражнение контрольных стрельб на Гожском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ход шли зенитные пулеметы, 125-миллиметровые пушки танка. Экипажи также выполнили нормативы по разборке-сборке танкового пулемета, загрузке боекомплектов.