На Гожском полигоне военнослужащие выполнили упражнение контрольных стрельб
Для корректировки огня они использовали беспилотные авиационные аппараты. Военнослужащие шестой механизированной бригады выполнили упражнение контрольных стрельб на Гожском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ход шли зенитные пулеметы, 125-миллиметровые пушки танка. Экипажи также выполнили нормативы по разборке-сборке танкового пулемета, загрузке боекомплектов.
Одной из особенностей сегодняшнего мероприятия является то, что последние несколько месяцев проводилась подготовка по обновленной программе с учетом современных локальных войн и конфликтов, что, несомненно, отразилось на подготовке и, как следствие, на результатах поражения цели.
Совершенствовать систему обороны страны – такую задачу Президент в очередной раз поставил на недавнем совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения национальной безопасности. С учетом обстановки на внешнем контуре Беларуси вопросы национальной безопасности остаются как никогда актуальными, и нужно быть готовыми отразить любые угрозы.