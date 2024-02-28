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На Гожском полигоне военнослужащие выполнили упражнение контрольных стрельб

28 февраля 2024 06:55
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Для корректировки огня они использовали беспилотные авиационные аппараты. Военнослужащие шестой механизированной бригады выполнили упражнение контрольных стрельб на Гожском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ход шли зенитные пулеметы, 125-миллиметровые пушки танка. Экипажи также выполнили нормативы по разборке-сборке танкового пулемета, загрузке боекомплектов.

На Гожском полигоне военнослужащие выполнили упражнение контрольных стрельб-1

Одной из особенностей сегодняшнего мероприятия является то, что последние несколько месяцев проводилась подготовка по обновленной программе с учетом современных локальных войн и конфликтов, что, несомненно, отразилось на подготовке и, как следствие, на результатах поражения цели.

На Гожском полигоне военнослужащие выполнили упражнение контрольных стрельб-4

Совершенствовать систему обороны страны – такую задачу Президент в очередной раз поставил на недавнем совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения национальной безопасности. С учетом обстановки на внешнем контуре Беларуси вопросы национальной безопасности остаются как никогда актуальными, и нужно быть готовыми отразить любые угрозы.

# Армия Беларуси # общество

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