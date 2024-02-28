Министр внутренних дел встретился с высшим офицерским составом в преддверии Дня белорусской милиции

В Центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД были замечены и предыдущие руководители ведомства, а также министр по чрезвычайным ситуациям и министр юстиции. Ранее их карьера также была связана с милицией. Корпоративность и преемственность поколений – это основы дальнейшего развития. В этом уверены как ветераны, так и те, кто сегодня защищает целостность белорусского общества и конституционные основы государства.

В преддверии Дня белорусской милиции с высшим офицерским составом встретился министр внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Аголец, бывший министр внутренних дел генерал-лейтенант в отставке:

Важное внимание уделяется профессиональной подготовке. Наш народ гордится нашей милицией, ее профессиональным уровнем, ее работой. Ну и надо отдать должное, что и наши граждане обладают тоже высокой культурой, взаимопониманием с органами внутренних дел, что обеспечивает надежный общественный порядок. Это показали выборы – насколько порядочно и культурно проведены.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мне приятно, что мои коллеги, генералы говорят о том, что замечательно милиция развивается, двигается вперед.