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Министр внутренних дел встретился с высшим офицерским составом в преддверии Дня белорусской милиции

28 февраля 2024 06:33
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В преддверии Дня белорусской милиции с высшим офицерским составом встретился министр внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД были замечены и предыдущие руководители ведомства, а также министр по чрезвычайным ситуациям и министр юстиции. Ранее их карьера также была связана с милицией. Корпоративность и преемственность поколений – это основы дальнейшего развития. В этом уверены как ветераны, так и те, кто сегодня защищает целостность белорусского общества и конституционные основы государства.

Министр внутренних дел встретился с высшим офицерским составом в преддверии Дня белорусской милиции-1

Валентин Аголец, бывший министр внутренних дел генерал-лейтенант в отставке:
Важное внимание уделяется профессиональной подготовке. Наш народ гордится нашей милицией, ее профессиональным уровнем, ее работой. Ну и надо отдать должное, что и наши граждане обладают тоже высокой культурой, взаимопониманием с органами внутренних дел, что обеспечивает надежный общественный порядок. Это показали выборы – насколько порядочно и культурно проведены.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мне приятно, что мои коллеги, генералы говорят о том, что замечательно милиция развивается, двигается вперед.

Министр внутренних дел встретился с высшим офицерским составом в преддверии Дня белорусской милиции-4

Особый интерес у участников встречи вызвало знакомство с учебной материально-технической базой Центра, процессом подготовки курсантов. Не обошлось и без показательных выступлений специальных подразделений милиции и внутренних войск МВД, выставки ретро- и современной техники, вооружения и специальных средств.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков

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