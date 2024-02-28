Вопросы нацбезопасности рассмотрят депутаты на заседании Палаты представителей 28 февраля

Новости Беларуси. Вопросы обеспечения национальной безопасности рассмотрят депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. 28 февраля состоится очередное заседание десятой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопросы обеспечения национальной безопасности рассмотрят депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. 28 февраля состоится очередное заседание десятой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До окончания полномочий нынешнего седьмого созыва остаются считаные дни. И в Овальном зале Дома правительства как никогда насыщенная повестка. В первом чтении депутаты планируют рассмотреть проект закона по вопросам занятости населения и системы аккредитации. Во втором чтении еще пять законопроектов. В их числе и касающийся обеспечения национальной безопасности. Это дополнит список выполненных дел народных избранников, на смену которым придут новые.
Напомню, ЦИК накануне обнародовал 110 фамилий тех, кто, по предварительным данным, избран в состав Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва в единый день голосования. Электоральная кампания получила высокую оценку международных наблюдателей. Эксперты говорят, что результаты на выборах в парламент и местные Советы показали победу патриотических сил и абсолютную народную поддержку курсу, проводимому Александром Лукашенко.