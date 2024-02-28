Вопросы нацбезопасности рассмотрят депутаты на заседании Палаты представителей 28 февраля

До окончания полномочий нынешнего седьмого созыва остаются считаные дни. И в Овальном зале Дома правительства как никогда насыщенная повестка. В первом чтении депутаты планируют рассмотреть проект закона по вопросам занятости населения и системы аккредитации. Во втором чтении еще пять законопроектов. В их числе и касающийся обеспечения национальной безопасности. Это дополнит список выполненных дел народных избранников, на смену которым придут новые.