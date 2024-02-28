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Вопросы нацбезопасности рассмотрят депутаты на заседании Палаты представителей 28 февраля

28 февраля 2024 06:44
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Новости Беларуси. Вопросы обеспечения национальной безопасности рассмотрят депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. 28 февраля состоится очередное заседание десятой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы нацбезопасности рассмотрят депутаты на заседании Палаты представителей 28 февраля-1

До окончания полномочий нынешнего седьмого созыва остаются считаные дни. И в Овальном зале Дома правительства как никогда насыщенная повестка. В первом чтении депутаты планируют рассмотреть проект закона по вопросам занятости населения и системы аккредитации. Во втором чтении еще пять законопроектов. В их числе и касающийся обеспечения национальной безопасности. Это дополнит список выполненных дел народных избранников, на смену которым придут новые.

Вопросы нацбезопасности рассмотрят депутаты на заседании Палаты представителей 28 февраля-4

Напомню, ЦИК накануне обнародовал 110 фамилий тех, кто, по предварительным данным, избран в состав Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва в единый день голосования. Электоральная кампания получила высокую оценку международных наблюдателей. Эксперты говорят, что результаты на выборах в парламент и местные Советы показали победу патриотических сил и абсолютную народную поддержку курсу, проводимому Александром Лукашенко.

# Национальная безопасность # общество

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