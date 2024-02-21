«Президент вправе спрашивать и, если нужно, требовать». Алёна Дзиодзина об эффективности власти
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда народ избирает себе Президента, то, иначе говоря, выделяет персональный лимит доверия именно к данному лидеру, его навыкам, знаниям, личным качествам и мотивации к управлению. Обычно ожидания общества связаны с тем, что с конкретным главой государства жить в стране можно лучше, чем при ином правителе. Точно так же, когда Президент назначает чиновников, он выделяет кредит доверия именно к этим конкретным людям в качестве своих представителей. Их решения и поступки – это в дальнейшем его лицо. И если кто-то из них не сможет быть эффективным на занимаемой должности, недовольство народа конкретным и нерадивым чиновником сместится на восприятие президентской власти.
Так, на собрании Белкоопсоза Президент отмечает ценность поддержки со стороны всех доверенных лиц: назначенных исполнителей и чиновников. «Мы – руководители. И от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны – будет и народ един и монолитен», – поясняет глава государства, что при всем желании лидера принести людям благо, нерадивые исполнители способны чинить препятствия. Исходя из этих причин, если самоконтроль у людей недостаточен, то неизбежен еще президентский контроль. Дополнительный. Внешний.
Алена Дзиодзина:
И когда наш Президент «разбирает полеты» руководителей предприятий и всевозможных чиновников, он исполняет свой долг и работу. Ведь это ему наши люди доверились. «Вы, наверное, внимательно (в подавляющем большинстве) наблюдаете за Президентом и видите, что я жестче и жестче ставлю задачи перед соответствующими министерствами и ведомствами и требую с кадров. Это неслучайно. Я очень боюсь, что вы и другие можете расслабиться», – напомнил глава государства, что обстановка вокруг неспокойная и любой непорядок внутри способен навредить безопасности и нарушить вполне себе гармоничную жизнь в государстве. Ведь на поступках и благородстве конкретных людей, доверенных лиц очень много «завязано».
Президентская речь абсолютно не зря отсылает нас к сельской местности. И когда он говорит, что, теряя деревню – теряют страну, то это как раз про условия и потребность народа в нормальной жизни. Ведь независимо от профессии и региона по месту жительства абсолютно любой человек стремится к комфорту. И добросовестный врач, и ответственный педагог, и трудолюбивый ремесленник, и чиновник в праве рассчитывать на условия для труда и достойную жизнь за свою работу. Точно так же, выделяя бюджет на поддержку какой-либо отрасли, страна вправе ждать результат. А Президент вправе спрашивать и, если нужно, требовать. И за нечестность – наказывать.
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