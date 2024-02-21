«Президент вправе спрашивать и, если нужно, требовать». Алёна Дзиодзина об эффективности власти

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда народ избирает себе Президента, то, иначе говоря, выделяет персональный лимит доверия именно к данному лидеру, его навыкам, знаниям, личным качествам и мотивации к управлению. Обычно ожидания общества связаны с тем, что с конкретным главой государства жить в стране можно лучше, чем при ином правителе. Точно так же, когда Президент назначает чиновников, он выделяет кредит доверия именно к этим конкретным людям в качестве своих представителей. Их решения и поступки – это в дальнейшем его лицо. И если кто-то из них не сможет быть эффективным на занимаемой должности, недовольство народа конкретным и нерадивым чиновником сместится на восприятие президентской власти. Так, на собрании Белкоопсоза Президент отмечает ценность поддержки со стороны всех доверенных лиц: назначенных исполнителей и чиновников. «Мы – руководители. И от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны – будет и народ един и монолитен», – поясняет глава государства, что при всем желании лидера принести людям благо, нерадивые исполнители способны чинить препятствия. Исходя из этих причин, если самоконтроль у людей недостаточен, то неизбежен еще президентский контроль. Дополнительный. Внешний.