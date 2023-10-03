Отсутствие оклейки – меньшее из зол. Какие ПДД чаще всего нарушают таксисты?

Времена, когда на рынке пассажироперевозок властвовали таксопарки, все машины проходили своевременный техосмотр, а водители перед выходом на смену в обязательном порядке посещали медработника, канули в Лету. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

На смену госорганизациям пришли агрегаторы такси, деятельность которых не всегда прозрачна. Немало вопросов вызывает и безопасность пассажиров. Не секрет, что значительное количество авто с шашечками элементарно не имеют полиса страхования. Но часто речь идет не только о бумажных проблемах, но и о довольно серьезных правонарушениях – управление авто без прав и даже в состоянии опьянения. Только за восемь месяцев 2023-го инспекторы выявили 17 таксистов-бесправников и одного пьяного перевозчика.

Сергей Шуманский:

Главная проблема в сфере перевозок такси сегодня в том, что многие водители официально таксистами не являются. Чаще всего это люди, которые оказывают подобные услуги в качестве подработки. Трудовой договор с ними не заключают. По сути, работают они на честном слове. При этом их состояние и состояние их машин никак не контролируется. Плюс ко всему фирмы, которые нанимают таких псевдотаксистов, как правило, не несут ответственности за качество перевозки пассажиров. Как итог – постоянный обман клиентов, отсутствие необходимых документов, а иногда даже прав. Мы отправились в рейд с сотрудниками транспортной инспекции, чтобы разобраться, легко ли вычислить таксиста-нелегала и кто в столице возит за два счетчика.

– Молодой человек, а это нормально вообще такие песни включать?

– Заказала эконом себе, а требования, как будто на бизнес-классе. Таксисты хамят, нарушают правила дорожного движения и устраивают смертельные ДТП. Интернет переполнен подобными видео. География происшествий широчайшая: Гомель, Витебск, Брест. И Минск, конечно же, не исключение. За рулем такси может оказаться кто угодно – водитель со стажем или, наоборот, бесправник. Это может быть человек, который провел за рулем сутки. А порой жизнь пассажиров и вовсе оказывается в руках нетрезвых водителей.





Денис Ливанович, заместитель начальника управления УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В течение года 17 водителей были уличены в том, что управляли транспортным средством, не имея права управления. А также один находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В 2023 году всего за нарушение ПДД в сфере перевозки пассажиров автомобилями такси выявлено и пресечено свыше 6 000 нарушений правил дорожного движения.

Таксистам всегда особое внимание. В идеале у них должно быть разрешение, путевой лист и медицинская справка. Только при наличии этих документов можно выходить на линию. Сотрудники транспортной инспекции регулярно проводят рейды, и, как правило, искать нарушителей долго не приходится.

– Останавливаемся справа. Вы такси?

– Да.

– Что да? Такси? А почему машина не оформлена как положено?

– Больше половины такси не оформлены по городу.

– Это же не значит, что вы должны тоже нарушать.

– Я понял. Но отсутствие оклейки на авто – это не последнее и не самое серьезное нарушение этого водителя. У мужчины нет ни медсправки, ни документов, подтверждающих прохождение курсов таксиста. А еще перед выходом на линию он не прошел предрейсовый осмотр. Именно поэтому часто получается так, что пассажир превращается в хорошего знакомого, которого подвозят якобы по-дружески и просто по-дружески в конце пути берут с него оплату за проезд.

– А чек?

– Я выбрасываю сразу.

– А чего плафона нет, если есть таксометр? Плафон подключается через таксометр.

– Если бы это было хоть где-то обязательным...

– Это везде обязательно.

– Это по закону. А почему у нас у 70 % машин нет их?

– Потому что они нарушают закон.

– Я понимаю. Я работаю по факту, мне говорят: езди так, проблем нет. Подставляют. Я в курсе.

– То есть вы знаете, что вы нарушаете, и все равно ездите?

– По факту да.

По факту правонарушения инспекторы составляют протокол. А значит, ближайший маршрут следования этого таксиста – транспортная инспекция. Если ранее не привлекались, будет вам только предупреждение. А вот если случай повторный, то без штрафа не обойдется. К слову, водитель протокол подписал, но с предъявленными нарушениями так и не согласился. Виноваты все кругом, только не он.

– Я имею право работать, не платя налоги? Нет. А по факту я не могу платить налоги за «Яндекс».

– Причем здесь «Яндекс»?

– «Яндекс. Такси» работает легально у нас.

– «Яндекс» не является диспетчером. Есть диспетчер, перевозчик.

– Я не могу заплатить налоги.

– Почему?

– Потому.

– Потому что вы не работаете по договору подряда.

– Они не имеют возможности по-другому устроить.

– Кто вам такое сказал?

– Они. Каждый таксист, который выехал незаконно подзаработать, автоматически становится нелегалом, так как трудовые отношения с работодателем чаще всего никак не оформлены. Пассажирам выбирать не приходится. Вызывая такси все равно что покупаешь кота в мешке. Десятки диспетчерских служб и сотни машин переплетены настолько, что неизвестно, какой автомобиль будет подан. Но и о безопасности в спешке думаешь в последнюю очередь.