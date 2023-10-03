Отсутствие оклейки – меньшее из зол. Какие ПДД чаще всего нарушают таксисты?
Времена, когда на рынке пассажироперевозок властвовали таксопарки, все машины проходили своевременный техосмотр, а водители перед выходом на смену в обязательном порядке посещали медработника, канули в Лету. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сергей Шуманский, ведущий:
На смену госорганизациям пришли агрегаторы такси, деятельность которых не всегда прозрачна. Немало вопросов вызывает и безопасность пассажиров. Не секрет, что значительное количество авто с шашечками элементарно не имеют полиса страхования.
Но часто речь идет не только о бумажных проблемах, но и о довольно серьезных правонарушениях – управление авто без прав и даже в состоянии опьянения. Только за восемь месяцев 2023-го инспекторы выявили 17 таксистов-бесправников и одного пьяного перевозчика.
Сергей Шуманский:
Главная проблема в сфере перевозок такси сегодня в том, что многие водители официально таксистами не являются. Чаще всего это люди, которые оказывают подобные услуги в качестве подработки. Трудовой договор с ними не заключают. По сути, работают они на честном слове. При этом их состояние и состояние их машин никак не контролируется. Плюс ко всему фирмы, которые нанимают таких псевдотаксистов, как правило, не несут ответственности за качество перевозки пассажиров. Как итог – постоянный обман клиентов, отсутствие необходимых документов, а иногда даже прав.
Мы отправились в рейд с сотрудниками транспортной инспекции, чтобы разобраться, легко ли вычислить таксиста-нелегала и кто в столице возит за два счетчика.
– Молодой человек, а это нормально вообще такие песни включать?
– Заказала эконом себе, а требования, как будто на бизнес-классе.
Таксисты хамят, нарушают правила дорожного движения и устраивают смертельные ДТП. Интернет переполнен подобными видео. География происшествий широчайшая: Гомель, Витебск, Брест. И Минск, конечно же, не исключение.
За рулем такси может оказаться кто угодно – водитель со стажем или, наоборот, бесправник. Это может быть человек, который провел за рулем сутки. А порой жизнь пассажиров и вовсе оказывается в руках нетрезвых водителей.
Денис Ливанович, заместитель начальника управления УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В течение года 17 водителей были уличены в том, что управляли транспортным средством, не имея права управления. А также один находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В 2023 году всего за нарушение ПДД в сфере перевозки пассажиров автомобилями такси выявлено и пресечено свыше 6 000 нарушений правил дорожного движения.
Таксистам всегда особое внимание. В идеале у них должно быть разрешение, путевой лист и медицинская справка. Только при наличии этих документов можно выходить на линию. Сотрудники транспортной инспекции регулярно проводят рейды, и, как правило, искать нарушителей долго не приходится.
– Останавливаемся справа. Вы такси?
– Да.
– Что да? Такси? А почему машина не оформлена как положено?
– Больше половины такси не оформлены по городу.
– Это же не значит, что вы должны тоже нарушать.
– Я понял.
Но отсутствие оклейки на авто – это не последнее и не самое серьезное нарушение этого водителя. У мужчины нет ни медсправки, ни документов, подтверждающих прохождение курсов таксиста. А еще перед выходом на линию он не прошел предрейсовый осмотр. Именно поэтому часто получается так, что пассажир превращается в хорошего знакомого, которого подвозят якобы по-дружески и просто по-дружески в конце пути берут с него оплату за проезд.
– А чек?
– Я выбрасываю сразу.
– А чего плафона нет, если есть таксометр? Плафон подключается через таксометр.
– Если бы это было хоть где-то обязательным...
– Это везде обязательно.
– Это по закону. А почему у нас у 70 % машин нет их?
– Потому что они нарушают закон.
– Я понимаю. Я работаю по факту, мне говорят: езди так, проблем нет. Подставляют. Я в курсе.
– То есть вы знаете, что вы нарушаете, и все равно ездите?
– По факту да.
По факту правонарушения инспекторы составляют протокол. А значит, ближайший маршрут следования этого таксиста – транспортная инспекция.
Если ранее не привлекались, будет вам только предупреждение.
А вот если случай повторный, то без штрафа не обойдется. К слову, водитель протокол подписал, но с предъявленными нарушениями так и не согласился. Виноваты все кругом, только не он.
– Я имею право работать, не платя налоги? Нет. А по факту я не могу платить налоги за «Яндекс».
– Причем здесь «Яндекс»?
– «Яндекс. Такси» работает легально у нас.
– «Яндекс» не является диспетчером. Есть диспетчер, перевозчик.
– Я не могу заплатить налоги.
– Почему?
– Потому.
– Потому что вы не работаете по договору подряда.
– Они не имеют возможности по-другому устроить.
– Кто вам такое сказал?
– Они.
Каждый таксист, который выехал незаконно подзаработать, автоматически становится нелегалом, так как трудовые отношения с работодателем чаще всего никак не оформлены. Пассажирам выбирать не приходится. Вызывая такси все равно что покупаешь кота в мешке. Десятки диспетчерских служб и сотни машин переплетены настолько, что неизвестно, какой автомобиль будет подан. Но и о безопасности в спешке думаешь в последнюю очередь.
Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:
Будет создан реестр автомобильных перевозчиков нерегулярного сообщения. Это маршрутные транспортные средства (но они уже не будут маршрутными) и автомобили такси. Туда должны быть внесены все данные о водителе, об автомобиле, диспетчере, перевозчике, какие договора между ними заключены, как автомобиль должен соответствовать требованиям. То есть если что-то не будет выполнено, он либо не будет внесен в реестр, а если выполнено, а потом будут выявлены нарушения, то либо деятельность будет приостановлена, либо исключен из реестра. Впоследствии, если будет где-то пойман, это уже будет незаконная деятельность. В данном случае уже будет работать 3 часть статьи 13.3 – там уже с конфискацией транспортного средства.
Решил скрыться с места, не дожидаясь ГАИ. В Минске на глазах журналиста задержали таксиста-нарушителя – подробности здесь.