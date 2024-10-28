Там даже взрослые расцветают от счастья. Рассказываем о необычном клоунариуме в Глубокском районе

Планета солнца и атмосфера шапито. В деревне Зябки Глубокского района мы отыскали клоунариум! С кривыми зеркалами и дивными представлениями. После знакомства с хранителем улыбок Николя даже взрослые расцветают от счастья и понимают, что не надо ждать чудес, а радоваться здесь и сейчас.

Николай Челноков, заслуженный артист Российской Федерации:

Был солнечный клоун Олег Попов. Это его шкаф. Мы с ним долго сотрудничали, но вот то, что я неожиданно привез сюда – его жилеточка. Это шляпа Славы Полунина, в которой я посвящаю в его академию дураков. Дурак – это в переводе «другак», то есть непохожий ни на кого.