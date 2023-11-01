Минчанин на приёме у депутата предложил разработать складное отечественное СПМ

Новости Беларуси. Случаи кибермошенничества, нехватка парковочных мест и трудоустройство. С такими вопросами обратились минчане к народным избранникам во Фрунзенском районе. В Минске прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встречи с горожанами состоялись в районных администрациях. Те, у кого не было возможности обратиться лично, могли задать свои вопросы по телефону. Больше всего жителей столицы волновали темы ЖКХ, в частности сроки проведения капремонта, здравоохранения и озеленения города. Были и те кто жаловался на шумных соседей. Приходили минчане и со своими идеями.

Ольга Рунец, депутат Минского городского совета депутатов:

Одно из интересных предложений было, даже человек пришел с устройством ко мне на прием, скутер с ручкой, которая откручивается, складывается. Вышел с предложением, чтобы отечественный производитель что-то разработал такое, чтобы можно было использовать как индивидуальное мобильное средство передвижения, тут же его сложил и дальше поехал в общественном транспорте. То есть при складывании это мобильное устройство не выходит за габариты самого человека и не мешает в транспорте.

Народные избранники уделили внимание каждому обратившемуся. Напомним, единый день депутата проходит в районных администрациях каждую первую среду месяца с 8:00 до 20:00.