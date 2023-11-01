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Забросить мяч в кольцо ковшом – легко. Пообщались с победителем конкурса на лучшего погрузчика

01 ноября 2023 12:51
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Дороги – это то, что делает нашу жизнь комфортнее, едем мы на машине, общественном транспорте или идем пешком. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о транспортных развязках и мостах, качестве дорожного покрытия, ремонте дорог, а также безопасности движения и тех, кто ее обеспечивает. 

Забросить мяч в кольцо ковшом – легко. Пообщались с победителем конкурса на лучшего погрузчика-1

Сергей Зинькевич – победитель профессионального конкурса на лучшего водителя погрузчика. Забросить мяч в баскетбольное кольцо с помощью погрузчика? Он справится с этим с закрытыми глазами. Почти 15 лет Сергей провел за рулем машины и даже успел ее модернизировать.

Забросить мяч в кольцо ковшом – легко. Пообщались с победителем конкурса на лучшего погрузчика-4

Сергей Зинькевич, машинист погрузчика ГП «Гордорматериалы»:
Я обучаю молодых специалистов, передаю опыт. И я думаю, что в следующем году поедет от нашей фирмы на конкурс мой ученик. Я думаю, что он займет первое место. Это зависит от человека, потому что много факторов. Где-то фишку зацепил, где-то свет не включил. В первом году я тоже не занял никакого места. В этом году я уже более потренировался и занял первое место. Был погрузчик «Амкодор-342».

Забросить мяч в кольцо ковшом – легко. Пообщались с победителем конкурса на лучшего погрузчика-7

Где работа Сергея заканчивается, работа его коллег только начинается. Весь погруженный материал отправляется на дороги.

Подробности в видео.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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