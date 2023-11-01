Как подготовить машину к зиме? Рассказываем по пунктам

Дороги – это то, что делает нашу жизнь комфортнее, едем мы на машине, общественном транспорте или идем пешком. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о транспортных развязках и мостах, качестве дорожного покрытия, ремонте дорог, а также безопасности движения и тех, кто ее обеспечивает.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Требования остаются неизменными. В первую очередь обеспечить свой транспорт зимними шинами, которые помогут удерживать сцепление на дороге и обеспечить эффективное торможение транспортного средства.

Обеспечить наличие стеклоомывающей жидкости, замерзающей при низких температурах, обеспечить хорошее состояние системы охлаждения двигателя, которая поможет четко и корректно работать системе отопления салона, обдува зеркал и стекол, который обеспечит надлежащую видимость.

Надо вспомнить о том, что необходимо обеспечить правильный выбор скорости движения при ухудшении дорожных условий, повышенную внимательность, учитывая, что вокруг могут появляться пешеходы, которые не будут обозначены светоотражающими элементами. В целом повысить свою бдительность и внимание при управлении транспортным средством.