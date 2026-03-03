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Как программа «Беларусь интеллектуальная» работает на практике? Показываем на примере минской гимназии

03 марта 2026 09:30
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С января 2026 года в Беларуси стартовала масштабная государственная программа «Беларусь интеллектуальная». Она рассчитана до 2030 года и нацелена на одно – чтобы образование отвечало запросам экономики и рынка труда. 

Как программа «Беларусь интеллектуальная» работает на практике? Показываем на примере минской гимназии-2

Программа состоит из трех частей. Первая – детский сад и школа «Территория успеха». Вторая – «Дети и молодежь – будущее Беларуси». Третья – профессиональные кадры. 

Сегодня мы в 15-й гимназии Минска, чтобы посмотреть, как это работает на практике. 

Как программа «Беларусь интеллектуальная» работает на практике? Показываем на примере минской гимназии-4

Эллада Власенко, директор гимназии №15 г. Минска:
Как в программе обозначено, к 2030 году выпускники второй ступени – 50 % должны поступать в учреждения профессионально-технического образования, либо среднего специального образования. Мы стремимся, чтобы выпускники второй ступени могли сориентироваться в выборе своей образовательной траектории, выбрать профессию. И на сегодня 46 % наших выпускников определяются после второй ступени с поступлением. 

Как программа «Беларусь интеллектуальная» работает на практике? Показываем на примере минской гимназии-6

Остальные продолжают обучение в гимназии. На третьей ступени здесь формируют классы разной направленности – инженерной, военно-патриотической, педагогической.

Как программа «Беларусь интеллектуальная» работает на практике? Показываем на примере минской гимназии-8

К 2030 году программа ставит амбициозные цели. Половина десятиклассников будут уходить в колледжи и ПТУ. Доля детей, занятых техническим творчеством, вырастет до 25 %. На предприятиях появятся учебные мастерские для студентов, а часть преподавателей вузов с учеными степенями достигнет 45 %. 

Подробнее смотрите в видео.

# Образование # Государственная политика в области образования # Молодежь Беларуси # Валерия Яскевич # Школы Беларуси # Эллада Власенко

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