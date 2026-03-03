Лукашенко произвел кадровые назначения руководства в Госсекретариате Совета безопасности

Белорусский лидер Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Государственном секретариате Совета безопасности Республики Беларусь. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
- Первым заместителем госсекретаря Совета Безопасности назначен Александр Неверовский, ранее занимавший должность заместителя.
- Новым заместителем госсекретаря стал Андрей Горбатенко, который до этого руководил Военной академией Республики Беларусь.
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Фото: president.gov.by