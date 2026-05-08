Новости по тегу #Эллада Власенко

«Ежегодно в нашей стране в канун 9 Мая ветераны войны, инвалиды войны, труженики тыла, блокадники, узники получают материальную помощь».
«Когда еще в 2019 году мы в гимназии стали создавать виртуальную «Книгу памяти» о предках наших учащихся, подключились все семьи. Когда ребенок вместе со своей семьей переживает историю своих предков – это становится, конечно, его личной историей».
В этой школе уже с 5 класса проводят профориентацию для учащихся.
Сегодня территория гимназии – это вообще абсолютно безопасное место. Потому что сегодня в гимназии и по периметру установлено 24 камеры.
Сначала, наверное, многим детям было сложно. Теперь мы пришли к тому, что они, в принципе, оставляют их дома.
«Безусловно, полезная эта инициатива, потому что видеонаблюдение помогает нам обеспечить ту самую безопасность как для граждан, так для их имущества».
Женщины, родившие 5 и более детей, имеют право выйти на пенсию раньше.
Рост многодетных семей пришелся как раз на 2017-2019 год, когда у людей появилась возможность использовать семейный капитал.
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