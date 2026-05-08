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Новости по тегу #Эллада Власенко

От 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей – о материальной помощи ветеранам поговорили с депутатом Мингорсовета
08 мая 2026 14:27

От 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей – о материальной помощи ветеранам поговорили с депутатом Мингорсовета

Что важно знать современным подросткам о 9 Мая – объяснила директор гимназии
08 мая 2026 14:15

Что важно знать современным подросткам о 9 Мая – объяснила директор гимназии

Как программа «Беларусь интеллектуальная» работает на практике? Показываем на примере минской гимназии
03 марта 2026 09:30

Как программа «Беларусь интеллектуальная» работает на практике? Показываем на примере минской гимназии

Тревожные кнопки и металлоискатели – как организована система безопасности в гимназии № 15 Минска
30 января 2026 15:51

Тревожные кнопки и металлоискатели – как организована система безопасности в гимназии № 15 Минска

Запрет на мобильные телефоны – насколько эффективной оказалась такая мера, узнали у директора гимназии
30 января 2026 15:50

Запрет на мобильные телефоны – насколько эффективной оказалась такая мера, узнали у директора гимназии

20 тысяч камер на жилых домах Минска – инициативу обсудили с депутатом Мингорсовета
30 января 2026 15:49

20 тысяч камер на жилых домах Минска – инициативу обсудили с депутатом Мингорсовета

Депутат Мингорсовета перечислила льготы для работающих многодетных родителей в Беларуси
13 декабря 2024 14:27

Депутат Мингорсовета перечислила льготы для работающих многодетных родителей в Беларуси

Почему многодетных семей в Беларуси становится больше? Мнение депутата
13 декабря 2024 14:23

Почему многодетных семей в Беларуси становится больше? Мнение депутата

«Мы достойны этого». 12 лучших организаций и учреждений Советского района занесли на Доску почёта
02 апреля 2021 13:44

«Мы достойны этого». 12 лучших организаций и учреждений Советского района занесли на Доску почёта